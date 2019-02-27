Украина отказалась от участия в "Евровидении-2019"

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Украина отказалась участвовать в международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" из-за чрезмерной политизации процесса национального отбора представителя от страны. Об этом сообщила в среду сообщили в пресс-службе Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ).

"Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказывается от участия в международном песенном конкурсе "Евровидение-2019", - говорится в сообщении.

Как пояснила в эфире украинского общественного телеканала UA:Первый член правления НОТУ Александра Кольцова, "НОТУ отказывается от участия в песенном конкурсе "Евровидение-2019". "В ситуации чрезмерной политизации национального отбора, которая сложилась, придерживаясь закона об общественном вещании, а также ввиду чрезмерной политизации национального отбора, общественный вещатель решил отказаться от участия в международном песенном конкурсе "Евровидение-2019", - сказала она.

Ранее все три финалиста украинского национального отбора отказались ехать на "Евровидение".

В этом году отбор украинского участника "Евровидения" с самого начала сопровождался скандалами. Сначала участницы группы Anna Maria, которые вышли в финал нацотбора, публично отказались называть события в Крыму весной 2014 года "агрессией России". Ряд украинских политиков возмутило и то, что в финале национального конкурса оказалась гражданка России Юлия Юрина, представляющая группу Yuko. Когда же национальный отбор выиграла исполнительница Maruv, зазвучали призывы запретить ей представлять Украину из-за гастролей певицы в России.

В результате НОТУ и Maruv не пришли к соглашению и не подписали контракт относительно поездки на "Евровидение". После этого НОТУ начала переговоры с коллективом Freedom Jazz, который тоже не принял предложение телекомпании. Отказались от конкурса и участники группы Kazka, написавшие в Instagram, что видят свою миссию в том, чтобы "объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор". О нежелании участвовать в "Евровидении" в случае, если ей поступит предложение от НОТУ, заранее заявила и группа Brunettes Shoot Blondes, занявшая четвертое место в финале национального отбора.