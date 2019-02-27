Игорь Волгин и Дмитрий Воденников вошли в состав жюри премии "Поэзия"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Писатель Игорь Волгин и поэт Дмитрий Воденников были выбраны членами жюри литературной премии "Поэзия", которая пришла на смену премии "Поэт", существовавшей 13 лет. Об этом в среду сообщила пресс-служба конкурса.

"Выдвижение произведений на соискание премии "Поэзия" проводится с 1 марта по 1 августа 2019 года. В состав жюри вошли писатель Игорь Волгин, поэт Дмитрий Воденников, публицист Евгений Бунимович, профессор МГУ Татьяна Венедиктова и другие выдающиеся литераторы, литературные редакторы и критики" - говорится в сообщении.

Соискателями премии могут стать произведения, опубликованные на русском языке в периодическом издании, сборнике, популярном блоге или вышедшие отдельной книгой в течение года. Жюри выбирает лучшее стихотворение, поэтический перевод, а также эссе или книгу о современной поэзии.

Премия "Поэзия" учреждена Благотворительным фондом "Достоинство" и будет впервые вручаться в 2019 году. Она стала наследницей литературной премии "Поэт", которую благотворительный фонд "Достоинство" поддерживал с 2012 года. Лауреатами премии "Поэт" становились выдающиеся российские авторы - Евгений Евтушенко, Геннадий Русаков, Александр Кушнер и др. Автором идеи премии "Поэзия" является писатель и телеведущий Александр Архангельский.