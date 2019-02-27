"Фирма Мелодия" выпустила фонограмму концерта пианиста Ашкенази 1963 года

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Забелин/. "Фирма Мелодия" выпустила фонограмму концерта советского и исландского пианист Владимира Ашкенази в Большом зале Московской консерватории, состоявшегося в 1963 году. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе организации.

"Фирма Мелодия" предлагает вашему вниманию фонограмму концерта Владимира Ашкенази 9 июня 1963 года в Большом зале Московской консерватории", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что выпуск фонограммы примечателен тем, что данный концерт никогда не издавался полностью на пластинках и CD. "Сегодня "Фирма Мелодия" возрождает одну из ярких страниц в творческой биографии выдающегося пианиста современности", - подчеркнули в пресс-службе.

В пресс-службе также рассказали, что в программу альбома одного из последних концертов, которые дал Владимир Ашкенази в Москве, вошли 17 и 18 сонаты немецкого композитора Людвига ван Бетховена, три баллады польского композитора Фредерика Шопена и пьеса французского композитора Клода Дебюсси.

"Альбом уже доступен для слушателей. Его можно приобрести в магазине "Фирмы Мелодия", либо в цифровом издании, доступного в iTunes, Apple Music и других площадках", - заключили в пресс-службе.

Владимир Ашкенази - советский и исландский пианист. Лауреат II премии Международного конкурса имени Шопена, обладатель Гран-при на состязании имени королевы Елизаветы в Брюсселе и на II Международном конкурсе имени П.И. Чайковского.