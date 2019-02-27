Минкультуры сообщило о нарушениях в системе безопасности четырех крупнейших музеев

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Проверка систем безопасности четырех крупнейших российских музеев при общей положительной оценке выявила некоторые нарушения, которые являются результатом недоработок учреждений и подразделений Росгвардии. Об этом в среду сообщается на сайте Минкультуры.

Проверка проходила в соответствии с приказом министерства от 18 февраля в Государственном Эрмитаже, Русском музее, Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и Государственном историческом музее. Специальная комиссия, в частности, оценила взаимодействие сотрудников музеев с подразделениями Росгвардии, деятельность собственных служб безопасности, оснащение системами безопасности предметов Музейного фонда.

"Несмотря на положительную оценку работы учреждений по данному направлению были выявлены некоторые нарушения. Выявленное - результат недоработок как самих музеев, так и подразделений Росгвардии. Одновременно отмечается ослабление контроля в отношении соблюдения безопасности подведомственными музеями со стороны учредителя - Минкультуры России", - говорится в сообщении.

По итогам проверок будут выработаны рекомендации по созданию условий, обеспечивающих сохранность музейных экспонатов.