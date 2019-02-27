Кинофестиваль "Зеркало" пройдет в Ивановской области с 15 по 21 июня

ТАМБОВ, 27 февраля. /ТАСС/. XIII Международный кинофестиваль им. Андрея Тарковского "Зеркало" пройдет в Ивановской области с 15 по 21 июня. Об этом в среду ТАСС сообщил генеральный продюсер кинофестиваля Константин Шавловский.

"Мы определились со сроками проведения кинофестиваля в этом году и решили, что он пройдет с 15 по 21 июня. Открытие его состоится в Юрьевце, будет большой концерт с участием столичных звезд. Центральной же площадкой для показов станет кинотеатр "Лодзь" в Иванове", - сказал он.

По словам Шавловского, в целом концепция фестиваля не сильно изменится. "В программу этого года будут включены фильмы сценариста Алексея Балабанова, которому в этом году исполнилось бы 60 лет. Наш новый президент Сергей Бодров эту идею поддержал", - сообщил продюсер.

Международный кинофестиваль им. Андрея Тарковского "Зеркало" был учрежден правительством Ивановской области в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения известного кинорежиссера Андрея Тарковского и ежегодно проводится в регионе при поддержке Министерства культуры РФ. Андрей Тарковский (1932-1986 годы) - советский режиссер, народный артист РСФСР, обладатель призов Каннского и Венецианского фестивалей, автор фильмов "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Зеркало", "Сталкер", "Ностальгия" и "Жертвоприношение".