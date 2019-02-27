Украина второй раз в своей истории пропустит "Евровидение"

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Украина отказалась от участия в музыкальном международном конкурсе "Евровидение", который в этом году пройдет в Израиле. Это второй случай в истории страны, которая начала участвовать в "Евровидении" с 2003 года, когда никто от Украины не поедет на этот престижный музыкальный турнир. И если в 2015 году отказ объяснялся сложной экономической ситуацией в стране и разгаром вооруженного противостояния в Донбассе, то нынешний национальный отбор запомнится как самый скандальный и провальный.

Представитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова заявила, что вещатель принял решение не отправлять никого из-за "чрезмерной политизации" процесса национального отбора. "Национальный отбор 2019 года выявил и обратил внимание нашего общества на системную проблему музыкальной индустрии на Украине", - заявила она, комментируя решение вещателя.

По итогам конкурса на Украине 23 февраля победителем оказалась исполнительница Maruv (настоящее имя Анна Корсун). Между тем спустя два дня она заявила, что не может подписать контракт с НОТУ, поскольку в документе содержится ряд сугубо политических требований к конкурсанту. Она также заявила, что в целом не согласна на выдвинутые ей кабальные условия, даже если не учитывать запрет на гастроли в России. "Не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я - музыкант, а не бита на политической арене", - сказала она.

В свою очередь вещатель 27 февраля опубликовал полный список требований к исполнителю, получившему право представлять страну в конкурсе, который только подтвердил слова Maruv.

Так, участник "Евровидения" от Украины не имеет права "допускать высказываний, которые могут ставить под сомнение вопрос территориальной целостности и безопасности Украины". Он не должен "допускать каких-либо действий, высказываний или проявлений, которые могут иметь политический смысл или могут быть использованы в политическом аспекте". Исполнитель также не вправе гастролировать на территории Российской Федерации начиная с даты подписания договора и в течение трех месяцев после завершения конкурса.

В документе содержится и ряд других, достаточно жестких ограничений: не проводить пресс-конференций и не давать интервью по подготовке и проведению "Евровидения" без предварительного согласования, не допускать во время пребывания на сцене и видеосъемки никаких высказываний и жестов, не предусмотренных сценарием, принимать участие во всех репетициях, съемках, телевизионных, радиопрограммах, промо-турах, пресс-конференциях, интервью и других мероприятиях, определенных организатором. Кроме того, представитель страны должен самостоятельно нести все расходы, связанные с участием в конкурсе, а в случае нарушения какого-либо из обязательств обязан уплатить штраф.

Никто не согласился участвовать

После неудачной попытки НОТУ навязать свои требования победителю отбора вещатель начал переговоры с коллективом Freedom Jazz, занявшим в национальном отборе второе место. Но Freedom Jazz тоже не принял предложение телекомпании.

От конкурса также отказались замыкавшие тройку финалистов участники группы Kazka. В Instagram музыканты написали, что свою миссию они видят в том, чтобы "объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор".

Группа Brunettes Shoot Blondes, которая заняла четвертое место в финале национального отбора, заранее заявила о нежелании участвовать в конкурсе в случае, если ей поступит предложение от НОТУ.

На фоне уже разгоревшегося вовсю скандала в среду вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко выступил с инициативой об изменении правил национального отбора, в которые, по его мнению, необходимо добавить пункт о недопуске тех артистов, которые гастролируют в России.

Конкурс - не политическое мероприятие

Организаторы "Евровидения", внимательно следившие за тем, как проходит на Украине отбор представителя страны на конкурс, еще 25 февраля выступили с предупреждением в адрес Киева, напомнив, что конкурс не является политическим мероприятием. "Мы оцениваем голоса, хореографию и музыку, а не идеи артистов вне сцены, - заявил исполнительный супервайзер конкурса Юн Ула Санн. - На данный момент я не думаю, что эта позиция изменится".

27 февраля Европейский вещательный союз, "с грустью подтвердив трудное решение Украины не участвовать в конкурсе", выразил надежду увидеть на "Евровидении" украинских артистов в 2020 году.

Полуфиналы и финал 64-го европейского конкурса пройдут 14-18 мая в Израиле - стране-победительнице в прошлогоднем музыкальном соревновании. Однако в этот раз уже точно без Украины.