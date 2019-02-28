На сцене "Ла Скала" состоялась премьера "Хованщины" Мусоргского

РИМ, 28 февраля. /ТАСС/. Премьера новой постановки оперы Модеста Мусоргского (1839-1881) состоялась в среду вечером в миланском театре "Ла Скала". Как пишет агентство ANSA, "футуристическая постапокалиптическая" версия произведения русского композитора о событиях в России конца XVII века понравилась зрителям. Финальные аплодисменты продолжались 13 минут.

Дирижировал оркестром Валерий Гергиев, давно и постоянно выступающий в "Ла Скала". Именно он стоял за дирижерским пультом в 1988 году, когда "Хованщина" шла в Милане в последний раз в постановке Мариинского театра, который на тот момент только возглавил Гергиев. Для нынешней постановки была выбрана оркестровка Дмитрия Шостаковича (1906 - 1975), считающаяся наиболее близкой оригиналу Мусоргского, который оперу не закончил, а некоторые части были утрачены. Первым предпринял попытку восстановления оперы Николай Римский-Корсаков (1844-1908). Работал с ней и Игорь Стравинский (1882-1971), который написал собственную версию хора в заключительной сцене самосожжения раскольников.

Мусоргский сам написал либретто, основанное на событиях 1682 года, добавив более поздние по исторической хронологии факты прихода к власти Петра I. "Хованщина" передает эпоху перемен, когда старое болезненно и трагически сталкивается с новым, и эта тема, по мнению Гергиева, будет актуальна всегда, "и в следующем веке". Именно поэтому постановщик Марио Мартоне решил поместить действие в "неопределенное будущее". "Для меня, итальянца, эта работа стала путешествием-погружением в Россию", - признался режиссер. Лауреат многочисленных национальных премий Мартоне - мастер эпического жанра как на сцене, где поставил десяток опер, включая "Андре Шенье" с Анной Нетребко (для открытия прошлого сезона "Ла Скала"), так и в кино.

Практически во всех партиях заняты российские певцы. Партию князя Ивана Хованского исполняет бас Михаил Петренко, солист Мариинского театра, выступающий на многих ведущих оперных площадках мира. Музыкальная критика называет его "современным Шаляпиным". Федор Шаляпин тоже пел в "Хованщине" в постановке 1912 года в Большом театре, но партию раскольника Досифея. Ряд второстепенных ролей отданы учащимся Академии театра "Ла Скала".

Перед каждым спектаклем зрителям предлагается прослушать небольшую вводную лекцию музыковеда Франко Пульчини.

Премьера транслировалась в прямом эфире государственного итальянского радио Rai Radio 3, а также передавалась в ряде стран, включая Россию.

"Хованщина" будет в афише "Ла Скала" до 29 марта.