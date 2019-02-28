Путин наградил Жванецкого орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил народного артиста РФ Михаила Жванецкого орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Жванецкого Михаила Маньевича" - говорится в документе.

Российский писатель и артист эстрады Михаил Жванецкий известен исполнением своих сатирических произведений. Автор сборников "Моя Одесса", "Год за два" и других. Является основателем и художественным руководителем Московского театра миниатюр с 1988 года. В 2012 году получил звание народного артиста РФ.

Тем же указом президент присвоил почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" эстрадной певице Ирине Понаровской.