СМИ: певец Эд Ширан тайно женился в канун Рождества

ЛОНДОН, 28 февраля. /ТАСС/. Британский поп-музыкант Эд Ширан тайно женился на 26-летней подруге детства Черри Сиборн. Как сообщает газета The Sun, свадебная церемония прошла в канун Рождества в английском графстве Суффолк.

"Эд женился за несколько дней до Рождества, церемония прошла тихо, на ней присутствовали лишь его давние школьные друзья, члены семьи и священник ", - рассказал изданию один из знакомых певца. По его словам, на свадьбе было около 40 человек. Ширан планирует и более масштабное торжество по случаю свадьбы в конце этого лета. Ожидается, что празднование пройдет в форме фестиваля, на него пригласят знаменитостей и фанатов британского певца.

28-летний уроженец английского города Галифакс (графство Уэст-Йоркшир) Эд Ширан получил известность после выхода дебютного альбома под названием "+" в 2011 году. Через три года исполнитель закрепил успех второй пластинкой "X", которая была названа "Лучшим британским альбомом" на церемонии вручения музыкальных премий BRIT Awards. Песня Thinking Out Loud с этого диска принесла Ширану в том же году две премии Grammy в категориях "Лучшая песня года" и "Лучшее сольное поп-исполнение". В 2018 году он занял вторую строчку в рейтинге журнала "Форбс" самых высокооплачиваемых знаменитостей в возрасте до 30 лет, заработав за год $110 млн.