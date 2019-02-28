В Киеве готовы рассмотреть кандидатуру Верки Сердючки для участия в "Евровидении - 2019"

КИЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова после официального отказа Киева от участия в "Евровидении - 2019" в четверг неожиданно заявила о том, что шанс попасть в этом году на международный конкурс есть у артиста Андрея Данилко (Верки Сердючки).

"До 10 марта Андрей Данилко может сделать предложение Национальной компании. Мы ждем следующего витка обсуждения в обществе, имеет ли право Андрей Данилко, у которого есть концерты в России, ехать от Украины", - заявила Кольцова на пресс-конференции.

При этом осталось непонятно, возможен ли такой вариант после того, как Киев официально отказался от участия в конкурсе и уже получил от организаторов "Евровидения" ответ с выражением сожаления и надеждой на участие Украины в турнире в 2020 году.

Накануне НОТУ сообщила, что Украина отказалась участвовать в конкурсе, который в 2019 году пройдет в мае в Израиле. Это связано с тем, что победительница национального отбора Maruv не согласилась поехать на конкурс, поскольку ее не устроил предложенный НОТУ контракт, содержащий жесткие условия. Помимо отказа от гастролей в РФ, ей запрещалось без разрешения общаться с журналистами, импровизировать на сцене, кроме того, она должна была "выполнять любые требования и указания НОТУ". Контракт также предполагал крупный штраф за невыполнение его условий, в то время как финансовое бремя за участие полностью ложилось на исполнителя.

Вслед за Maruv НОТУ отказались от участия в конкурсе и три других финалиста нацотбора - коллектив Freedom Jazz, группы Kazka и Brunettes Shoot Blondes.