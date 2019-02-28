Редкие работы Малевича и Кустодиева покажут на ярмарке Russian Art & Antique Fair в Москве

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Ярмарка классического и современного искусства Russian Art & Antique Fair пройдет в центральном выставочном зале "Манеж" 16-21 апреля. Она объединит более 80 галерей и представит полотна Константина Коровина, Исаака Левитана, а также впервые в России будут показаны редкие работы Казимира Малевича и Бориса Кустодиева, сообщили ТАСС в пресс-службе организаторов мероприятия.

"Выставка RA&AF в Манеже - одно из главных событий года на художественном рынке в России. Цель выставки - создать максимально широкую панораму классического и современного искусства, совместив их в едином пространстве, и в обоих этих разделах предложить посетителям исключительно первые имена и подлинные шедевры", - сказал организатор выставки, гендиректор компании "Экспо-Парк Выставочные проекты" Василий Бычков, чьи слова приводят в пресс-службе.

В этом году в RA&AF примут участие свыше 60 антикварных галерей, в том числе Altomani&Sons (Италия) и Kunstberatung Zurich (Швейцария), и около 20 галерей современного искусства из разных городов России, а также из Бельгии, Сербии, Франции и других стран. На стендах участников будут представлены шедевры русской и западноевропейской живописи и скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства, антикварная мебель, ювелирные изделия, памятники иконописи и выдающиеся произведения многих других жанров искусства.

"В частности, гости RA&AF смогут увидеть полотна Коровина, Лагорио, Левитана, Маковского, Поленова, Саврасова, Шишкина и других великих русских художников. Кроме того, впервые в рамках проекта в Россию будут привезены редкие работы раннего Малевича, Рериха, Кустодиева и Кандинского", - отметили в пресс-службе.

Также посетители увидят предметы декоративно-прикладного искусства, в том числе изделия из серебра с хрусталем ювелирных домов "Фаберже", "Болин" и др. В разделе ювелирного искусства будут представлены работы именитых ювелирных домов, в том числе и одного из самых старинных - Marchak, который был основан в 1878 году Иосифом Маршаком и изготавливал изысканные украшения для самых знатных персон России на рубеже XIX-XX столетий, включая заказы на официальные дары императору Николаю II в честь 300-летия Дома Романовых.

Современное искусство и лекции

Раздел современного искусства "Программа АРТ Москва" представит экспозицию Living Together. "Она ставит своей целью показать не только возможность, но необходимость формирования общего коммуникативного и визуального поля, в котором современное искусство, искусство предыдущих эпох и декоративно-прикладное искусство взаимно дополняют друг друга и становятся равными и полноправными участниками арт-рынка", - пояснили в пресс-службе.

В этом разделе примут участие ведущие столичные галереи, которые представят предметы концептуального современного искусства. В рамках RA&AF будет показана отдельная большая экспозиция современных художников. В разделе Design&Lifestyle посетители смогут ознакомиться с коллекциями американского дизайнера Нетти Розенштейн, чье имя гремело в мировой индустрии моды в середине XX века. Нетти Розенштейн одевала первых леди и звезд шоу-бизнеса - среди ее клиентов были, например, Жаклин Кеннеди и Мария Каллас.

Помимо экспозиционной части ярмарка также включает в себя деловую программу. Ее центральными событиями станут юридический форум на тему оборота движимых культурных ценностей и цикл лекций Британской школы дизайна об истории искусства и использовании предметов искусства в интерьерах - в рамках этого цикла перед гостями RA&AF выступят ведущие российские декораторы и архитекторы.

О ярмарке

RA&AF объединяет как российских, так и международных коллекционеров, галеристов и художников, является крупнейшей арт-ярмаркой в России и СНГ.

Участниками ярмарки в 2018 году стали 107 российских и международных галерей; за время работы ярмарку посетило 35 тыс. человек, среди них коллекционеры, арт-дилеры, эксперты, любители искусства. Гостями закрытого превью для коллекционеров стали более 2 тыс. человек.