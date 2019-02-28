Умер сценарист фильма "Земля Санникова"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Сценарист, драматург, член Союза кинематографистов РФ Владислав Федосеев умер на 84-м году жизни. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Союза кинематографистов РФ

"27 февраля 2019 года ушел из жизни сценарист, драматург, член Союза кинематографистов РФ Федосеев Владислав Александрович", - говорится в сообщении пресс-службы. Прощание с Федосеевым пройдет 1 марта в 14:00 в Николо-Архангельском крематории.

Владислав Федосеев родился 12 февраля 1936 года в селе Пирогово Мытищенского района Московской области. В 1967 году окончил сценарное отделение ВГИК по специальности кинодраматург. Среди фильмов, к которым он писал сценарии, - "Земля Санникова", "Степной король Лир", "Преподобный Сергий", "А человек играет на трубе", "Легенда древних гор", "Цирк приехал".

С момента окончания ВГИКа Федосеев написал сценарии к 14 полнометражным и телевизионным фильмам. По его сценариям поставлены фильмы на киностудии "Мосфильм", киностудии им. А .М. Горького, Одесской киностудии и других.