Канцлер Австрии назвал Анну Нетребко визитной карточкой страны

"С радостью приветствовал сегодня утром оперную певицу Анну Нетребко, ее мужа Юсифа Эйвазова и ее сына у себя в канцелярии. Анна Нетребко - это отличная визитная карточка для Австрии, и я с нетерпением жду ее выступления на сегодняшнем оперном балу", - отметил Курц.

ВЕНА, 28 февраля. /ТАСС/. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал оперную певицу Анну Нетребко "визитной карточкой страны". Об этом он написал в своем Twitter после встречи с Нетребко и ее семьей у себя в канцелярии в преддверии Венского оперного бала, где сопрано выступит приглашенным исполнителем.

В 2006 году певица получила австрийское гражданство, сохранив при этом российское.

Народная артистка России Анна Нетребко - лауреат множества премий, среди которых высшая театральная премия Санкт-Петербурга "Золотой софит", британская премия в области классической музыки Classical BRIT Awards в номинации "Лучшая исполнительница" и российская музыкальная премия "Золотой граммофон". В 2007 году она вошла в список 100 самых влиятельных людей мира, опубликованный журналом Time. Жизни оперной дивы посвящены несколько документальных фильмов.

Венский оперный бал, на котором она выступит, считается одним из самых известных в мире и самых престижных в Австрии. Им завершается ежегодный бальный сезон, который начинается в новогоднюю ночь и длится до первого дня Великого поста по католическому календарю. В этот период в Вене проходит более 300 балов. По традиции Оперный бал дается в последний четверг перед началом поста, в этом году он состоится 28 февраля. На мероприятие собирается порядка 5,5 тыс. гостей, среди них - деятели культуры, бизнеса, политики и спорта.

Бал открывается полонезом в исполнении 144 пар. Затем дебютанты танцуют польку, после которой начинается концерт: выступают Венский государственный балет и оперные солисты - как Венской оперы, так и приглашенные. Завершает концертную часть вальс Иоганна Штрауса (сына) "На прекрасном голубом Дунае", и в этот момент пары хором произносят фразу Alles Walzer! (Вальсируют все!), приглашая всех гостей присоединиться к ним. Музыку на балу исполняет оркестр Венской оперы в составе 150 музыкантов.