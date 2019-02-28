Умерла актриса Лиза Шеридан

ТАСС, 28 февраля. Актриса Лиза Шеридан, сыгравшая в телесериалах "Менталист" (Mentalist), "C.S.I.: Место преступления" (CSI: Crime Scene Investigation), умерла в возрасте 44 лет. Об этом сообщил интернет-портал Deadline Hollywood.

"Лиза скончалась в понедельник утром, - приводит портал слова менеджера актрисы Митча Клема. - Она была у себя дома в Новом Орлеане. Причины смерти в настоящее время неизвестны. Мы ждем сообщения о данных судебной экспертизы".

"Конечно, мы потрясены этой печальной новостью, - добавил менеджер актрисы. - Лизу очень любили. Мы глубоко скорбим".

Клем опроверг распространяемые в соцсетях слухи о том, что актриса покончила с собой. "Семья [Шеридан] однозначно подтвердила, что это не самоубийство. Все сообщения об обратном являются на 100% необоснованными", - заявил он.

Свои соболезнования в связи с кончиной Шеридан выразила ее подруга, актриса Донна Д'Эррико на своей странице в Facebook. Она рассказала, что они снимались с покойной в одном фильме пять лет назад и с тех пор были подругами. "Трудно найти такую добрую, мягкую душу, как она, в [кинематографической] профессии, в городе, во всем мире, - написала Д'Эррико. - Она была поистине одним из самых хороших и теплых людей, которых я встречала в жизни".

Лиз Шеридан в 1997-2016 годах снялась в более чем 30 популярных американских сериалах. Среди них "Менталист", "C.S.I.: Место преступления", "Морская полиция: Спецотдел" (NCIS), "Скандал" (Scandal), "Детектив Монк" (Monk).