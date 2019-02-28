Фильм о российско-шведской экспедиции на Шпицберген конца XIX века снимают в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Художественный фильм о российско-шведской экспедиции на архипелаг Шпицберген рубежа XIX-XX веков снимают в Санкт-Петербурге при участии экспертов из Русского Географического общества и съемочной группы Ленинградской студии документальных фильмов. Авторы расскажут об ученых, которые в условиях Севера смогли покорить более сорока вершин архипелага, чтобы провести исследования по уточнению формы планеты Земля, рассказал ТАСС один из авторов идеи фильма, Герой России, почетный полярник, председатель Рязанского областного отделения Русского географического общества Михаил Малахов.

"Сейчас у нас снимается художественный фильм с названием "Архипелаг" о первой совместной полярной экспедиции Российской и Шведской академий наук по измерению кривизны Земли в приполюсном районе - эпохальная экспедиция. Сейчас съемки идут в Петербурге, далее будут на Шпицбергене, и я надеюсь, что в следующем году российский зритель увидит его на экранах", - сказал Малахов.

Главным героем картины станет русский астроном, заместитель начальника экспедиции рубежа XIX-XX веков Александр Васильев. Фильм расскажет о подготовке ученых, их работе на Шпицбергене и тому вкладу, который их экспедиция внесла в мировую науку, позволив получить данные о том, как именно искривляется форма Земли в приполюсных районах, а также составить карты ряда островов архипелага.

По словам Малахова, идея фильма зародилась после того, как он в составе экспедиции РГО отправился на Шпицберген в 2014 году, чтобы найти места стоянок и геодезические сигналы (сооружения для установки приборов), оставленные экспедицией в период с 1899 по 1901 годы.

"Когда ты стоишь на одной из величайших вершин Шпицбергена и держишь в руках флаг России, оставленный твоим соотечественникам астрономом Александром Васильевым из Пулковской обсерватории более ста лет назад, то понимаешь, что ты реально держишь историю, на тебе ответственность рассказать людям об этом, вот как у нас возникла идея фильма", - отметил Малахов.

По его словам, сейчас также группа членов Русского географического общества вместе с ним ведет работу, чтобы геодезические объекты на островах Шпицбергена, оставшиеся после экспедиции, были признаны объектами всемирного наследия ЮНЕСКО.