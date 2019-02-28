Кукольный театр из Мурманска представит на "Золотой маске" спектакль по Леониду Андрееву

МУРМАНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Мурманский областной театр кукол, впервые номинированный на Высшую национальную театральную премию "Золотая маска", представит спектакль по рассказу Леонида Андреева "Ангелочек". Как рассказал ТАСС директор театра Евгений Суханов, спектакль будет показан 14 апреля в Детском музыкальном театре юного актера в Москве.

"Театр представит спектакль "Ангелочек", который был поставлен год назад и показывался только в Мурманске", - сказал глава театра.

В основу спектакля легла пьеса Ярославы Пулинович, написанная по рассказу Леонида Андреева "Ангелочек". Спектакль драматичный, поэтому в афише обозначена категория "12+". Как сообщил Суханов, Мурманский областной театр кукол, старейший театр в Мурманской области, на столь высокую премию номинируется впервые. "Мы много с успехом гастролируем, участвовали и становились призерами в ряде фестивалей, в том числе международных, но на главную театральную награду, "Золотая маска", номинированы впервые", - сказал он.

История театра

Мурманский областной театр кукол был создан в 1933 году. Сначала он располагался в Кировске у подножия Хибин, где в то время начиналось активное освоение полезных ископаемых и строились крупные горнодобывающие комбинаты. Не прекращал театр творческой деятельности и в годы войны. Его коллективом за 1941-1945 годы было подготовлено более ста программ и проведено около тысячи фронтовых концертов, в том числе непосредственно на фронте. За это весь состав театра кукол был награжден медалями "За оборону Советского Заполярья".

За десятилетия существования мурманский театр кукол побывал с гастролями во многих городах страны и за рубежом. Но наиболее активно гастролировал по Мурманской области, в том числе по самым дальним населенным пунктам, куда добраться можно только по воде или воздуху - закрытым военным городкам, селам оленеводом и поморов. "В отдаленке самая теплая публика - там на спектакли к нам приходят всем селом - и взрослые, и дети, к встрече готовят чай и пироги, и мы едем, пусть даже там живут всего 10 детей", - рассказал Суханов, отмечая, что в каждом населенном пункте области артисты побывали уже не по одному разу.

Помимо показа спектаклей, мурманские кукольники делают для малых сел Севера и еще одно важное дело - помогают театральным энтузиастам создавать самодеятельные коллективы. Благодаря такой поддержке во многих школах, библиотеках и домах культуры региона появились свои театральные студии, ставятся спектакли. "Иногда по просьбе местных энтузиастов мы отдаем реквизит целого спектакля, который уже вышел из нашего репертуара, поскольку считаем очень важным поддержать их", - сказал директор.

Благо, недостатка в куклах и реквизите театр не испытывает. Все делают его художники. "У нас очень профессиональный коллектив, многие работают по 40-45 лет", - сказал Суханов.

Время не просить, а работать

Как отметил директор, средств для творческой работы и гастролей театр сейчас получает достаточно. Деньги поступают как от областных властей, так и из федеральных источников благодаря программам и грантам. "Если в прежние годы еще можно было жаловаться на нехватку ресурсов, то последние три-четыре года все условия есть - только работай", - сказал он.

Благодаря федеральной поддержке театр участвует в программах обмена - ездит с гастролями в разные города, а оттуда в Мурманск приезжают другие коллективы. Еще одно важное дело мурманских кукольников - проведение международного фестиваля театров кукол стран Баренц- региона. До 2011 года он проходил в поочередно в различных странах, но потом иностранные партнеры отказались от него, поскольку проведение требует больших средств - как финансовых, так и организационных. Но мурманских кукольников такое положение дел не устроило, и они решили с осени 2019 года возродить фестиваль и проводить его уже только в Мурманске, приглашая зарубежных гостей.

По словам Суханова, общение и гастроли очень важны для творческого роста. "Мы много где были, но все же хотелось бы посетить страны, где есть кукольные школы с долгой традицией - Китай, Японию, Германию", - поделился руководитель театра мечтами.

О шансах завоевать "Золотую маску" Евгений Суханов говорит взвешенно. По его словам, конкуренция очень серьезная. "Но то, что мы стали номинантами, это уже победа", - заключил он.

"Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.