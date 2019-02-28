Театры четырех стран стали участниками международного фестиваля в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 28 февраля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Театральные коллективы из Белоруссии, Ирана, Казахстана и России стали участниками начавшегося в четверг в Челябинске международного фестиваля-лаборатории спектаклей малых форм и моноспектаклей "CHELоВЕК театра". Открыл фестивальные показы петербургский театр "Особняк".

Театр "Особняк" представил зрителям постановку "Машина едет к морю", в основе которой лежит пьеса современного екатеринбургского драматурга Алекса Бьёрклунда. У камерной драмы три персонажа: слепой старик, его странный внук Виктор и сосед-дворник Борис, который ухаживает за первыми двумя. Виктор рисует свою мечту, как он, старик и Борис обретают свободу, уезжая на машине к морю.

"Фестиваль открылся спектаклем театра из Санкт- Петербурга во многом потому, что этот город побратим Челябинску, кроме того, потому что режиссера-постановщика спектакля Алексея Янковского хорошо знает челябинская публика. Он ранее поставил три спектакля в Челябинске", - сообщила ТАСС координатор фестиваля, заведующая литературной частью Нового художественного театра Майя Давыдова.

По словам Давыдовой, всего в празднике примут участие театральные коллективы 12 городов из четырех стран: Белоруссии, Ирана, Казахстана и России. Иранские и казахстанские постановки будут идти с синхронным переводом через наушники. Показы будут проходить до 6 марта на четырех площадках.

В пресс-службе Министерства культуры Челябинской области, в частности, рассказали, что государственный академический казахский музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева покажет драму Р. Муканова "Сарра"; Государственный театр кукол (Казахстан) представит на суд публики драму Ч. Айтматова "Материнское поле". Иранский коллектив Jirjirak Theater Company покажет постановку М. Шейхванда "Брайль".

В соответствии с указом президента России Владимира Путина 2019 год в России объявлен Годом театра. Фестиваль "CHELоВЕК ТЕАТРА" проводится на протяжении последних семи лет в Челябинске Новым художественным театром под патронатом главы города Челябинска и челябинской городской думы, при поддержке управления культуры администрации Челябинска.