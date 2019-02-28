DJ Smash выступит с симфоническим оркестром "Русская филармония"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Диджей Андрей Ширман (DJ Smash) и симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" под управлением Ульфа Ваденбрандта 18 апреля в московском зале Vegas City Hall представят проект, объединивший симфоническую и электронную музыку, - Symphony Never Sleeps. Об этом музыканты рассказали в четверг на пресс-конференции в ТАСС.

"В нашей программе будут классические танцевальные хиты, которые я сам очень люблю, но эта программа будет и для тех, кто любит симфоническую музыку, и для тех, кто совсем не понимает ничего", - рассказал Ширман.

Двухчасовой концерт будет разбит на две части: в первой прозвучат главные хиты электро-жанра разных лет, а во второй - работы DJ Smash в симфонической обработке с участием специальных гостей. "За мою карьеру у меня было много дуэтов с самыми популярными и известными артистами нашей страны. Некоторые из них появятся на сцене Vegas", - сообщил диджей.

По словам Ваденбрандта, он с воодушевлением принял предложение такой необычной коллаборации. "Это уникальное сотрудничество с прекрасным артистом и очень интересной музыкой. Эта музыка будет отлично звучать в сопровождении симфонического оркестра, потому что она дает большое пространство для аранжировок", - отметил шведский дирижер.

Шоу будут сопровождать традиционные для электро-концертов световые и лазерные спецэффекты. "Под каждый трек мы делаем полную визуализацию, чтобы зритель погрузился в атмосферу", - подчеркнул Ширман.

Названием шоу стал измененный титул трека DJ Smash 2007 года Moscow Never Sleeps.