Малый театр подготовил спектакль-посвящение народной артистке РФ Людмиле Поляковой

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Евгений Верлин/. Открытая репетиция спектакля "Дальше - тишина", посвященного народной артистке России Людмиле Поляковой, состоялась в Малом театре в четверг, передает корреспондент ТАСС.

"Непосредственно к юбилею нашей замечательной актрисы (Поляковой 28 января исполнилось 80 лет - прим. ТАСС) выпустить спектакль в силу объективных обстоятельств не удалось, но вот сейчас мы подходим к финишу. Остались две-три репетиции, 9 марта - прогон, а 10 марта - премьера", - сказал журналистам народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин.

Пьеса писательницы Виньи Дельмар знаменита тем, что впервые на московской сцене в Театре имени Моссовета ее поставил в 1969 году Анатолий Эфрос, посвятив постановку современникам Фаине Раневской и Ростиславу Плятту. Это спектакль о любви, которая полстолетия связывала двух супругов, и грядущей тишине в их жизни, когда они вынужденно расстаются, зная, что с большой долей вероятности никогда больше не увидятся. Партнером Поляковой в спектакле выступает Народный артист России Владимир Носик.

Актриса раскрыла журналистам секрет - в начале 1970-х она посмотрела тот самый спектакль с Раневской и Пляттом, и вот тогда у нее зародилась мечта. "Может быть, когда-нибудь наступит этот возраст, когда я тоже смогу сыграть эту же роль в этом же спектакле. <...> У всех у нас есть близкие, родные, которым требуются наше внимание и любовь. И, может быть, наш спектакль заставит нас взглянуть на себя", - сказала Полякова.