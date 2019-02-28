Первый художественный фильм на ингушском языке выйдет летом 2019 года

МАГАС, 28 февраля. /ТАСС/. Первый художественный фильм на ингушском языке "Сайти - сын Зоули", съемки которого проходили в живописных местах горной Ингушетии, будет готов летом 2019 года. Он расскажет о временах абречества, горского партизанского движения, на Северном Кавказе в конце XIX века и станет первой частью трилогии об истории ингушского народа, сообщил в четверг ТАСС режиссер киноленты Амур Амерханов.

"Мы к лету закончим работу над фильмом, это моя дипломная работа во ВГИКе, и кафедра ее ждет. Это короткометражное, игровое и именно фестивальное кино, прокатное удостоверение для него не требуется. Надеюсь, у картины будет хорошая фестивальная жизнь, ее покажут на фестивале ВГИКа, возможно, на фестивале мусульманского кино в Казани, на других международных фестивалях... Ингушского кино на ингушском языке, тем более с таким профессиональным подходом, не существует, мы делаем первый шаг", - сказал Амерханов.

Фильм получит субтитры и перевод на английский, итальянский и французский языки.

Недавно съемочная группа вернулась из киноэкспедиции из Джейрахского района республики, где неделю проходили массовые натурные съемки в горах. В них были задействованы около 50 человек, в том числе кинематографистам помогали местные жители.

"Они предоставили свой дом рядом со съемочной площадкой, приносили еду, угощали чаем, привозили и увозили людей, бензин сами заливали. Люди помогали, чем могли - кто- то телегу дал, кто-то доску принес, гвоздь, шуруповерт. Всадники клуба "Дикая дивизия" бесплатно снимались, привезли своих лошадей, пограничное управление ФСБ оказало помощь. 90% съемочной команды работали со мной бесплатно, а это люди, которые сегодня снимают, например, с Андреем Звягинцевым, они нигде в стране не видели, чтобы народ так жаждал выхода фильма", - отметил Амерханов.

Трилогия об ингушском народе

Фильм "Сайти - сын Зоули" посвящен событиям конца XIX века, когда ингушские селения перемежались с казачьими станицами, а в горах скрывались абреки.

"Это мужское кино о выборе, чести, гордости. Эти вопросы абсолютно идентичны и для горца, и для русского офицера, и для горского мальчика - главного героя. Мне было интересно показать, как мальчик превращается в мужчину, почему он решается на поступок, о котором люди потом будут слагать легенды. Все персонажи вымышленные, их образы сложились из легенд и историй, которые я когда-то в детстве слышал от стариков", - сказал режиссер.

Сценарий принес Амерханову победу в конкурсе голливудского сценариста Роберта Макки и в конкурсе "Телемания". В фильме снимаются профессиональные актеры - Дугархан Кодзоева, Магомед Зурабов, Алексей Вакулов, а также местные жители. Главную роль исполняет мальчик из местной деревни. "Ему 15 лет, и он прекрасно справляется со своей задачей", - уточнил режиссер.

"Сайти - сын Зоули" станет первой частью трилогии о судьбе ингушского народа, которую планирует создать Амерханов. "Вторая часть будет о событиях середины XХ века, когда наш народ вернулся из Казахстана и Средней Азии после депортации, третья часть - о конце XХ века. Все части объединит одна мысль - развитие народа возможно только благодаря сплоченности и взаимопониманию", - добавил Амерханов.

По мнению режиссера, Ингушетия с ее живописными местами могла бы запустить механизм рибейтов - компенсации части затрат на кинопроизводство тем съемочным группам, которые выбирают регион местом для съемки своего фильма.

"Декорации строить не надо, в горах такая красота, "Властелин колец" уже "построен", можно снимать фэнтези, сказки. Здесь большое количество памятников архитектуры, много талантливой молодежи, которая может реализовать себя в кино", - подчеркнул Амерханов.