Агутин пожаловался, что не получил звание народного артиста к юбилею

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Заслуженный артист России Леонид Агутин ожидал в 2018 году, что к 50-летию получит звание "Народный артист РФ", и считает, что на решение повлияло ограничение в присвоении почетных званий. Об этом он сообщил журналистам в четверг в кулуарах вручения премии газеты "Московский комсомолец" ZD Awards в Москве.

"Мне в прошлом году вручили Орден Дружбы, и я, честно говоря, был немножко ошарашен. Почет, спасибо, очень приятно. Но по праву я бы хотел звание "Народный артист" к юбилею", - сказал Агутин.

Музыкант уверен, что заявленный Министерством культуры курс на сокращение выдачи званий уже работает. "В прошлом году пошла такая тема, что хватит всем раздавать "Народных артистов". Я под эту гребенку тоже попал, и запрос мой был отклонен", - сообщил он.

При этом Агутин подчеркнул, что "никакой трагедии не произошло". "Самое главное - твои зрители. Они приходят на твой концерт - значит, ты народный артист", - заметил он.

Ранее в интервью газете "Известия" министр культуры Владимир Мединский заявил, что звание "Народный артист" не должно присуждаться десятками и сотнями, оптимально присуждать не более пяти званий в год. При этом глава ведомства пояснил, что речь не идет о квотировании, однако необходимо применять более вдумчивый подход к распределению званий. Министр также заметил, что "государственные награды не должны вручаться автоматом к юбилею".