Одна из картин Боттичелли может быть представлена на ВЭФ

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Одна из картин Сандро Боттичелли может быть выставлена во Владивостоке во время Восточного экономического форума. Об этом рассказал посол Италии в России Паскуале Терраччано в интервью телеканалу "Россия-24".

"Я хочу и рассчитываю привезти картину Сандро Боттичелли из галереи Уффици во Флоренции аж во Владивосток по случаю Восточного экономического форума, который пройдет в начале сентября", - рассказал посол, отметив, что "голод по культуре российской в Италии и итальянской в России не имеет никаких пределов".

Итальянский живописец эпохи Возрождения Сандро Боттичелли представлен в галерее Уффици множеством работ, в том числе такими шедеврами, как "Рождение Венеры", "Весна", "Паллада и Кентавр".