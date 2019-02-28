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СМИ: умер музыкант Андре Превин

Он скончался в возрасте 89 лет

ЛОНДОН, 28 февраля. /ТАСС/. Американский дирижер, пианист и композитор Андре Превин скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщила в четверг британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си, которая ссылается на продюсера Превина.

По его словам, композитор умер в своем доме в Нью-Йорке. Никакие детали на данный момент не сообщаются.

Превин, родившийся в 1929 году в Берлине в семье иммигрантов из России, за свою карьеру четыре раза удостаивался кинопремии "Оскар" за свою работу в качестве дирижера и аранжировщика.

Дирижер, пианист и композитор родился в русско-еврейской семье, бежавшей в 1937 году из Германии во Францию. В 1941 году семья выехала в США, в 1943 году Превин получил американское гражданство. Пианист с 13 лет, он исполнял в основном джаз, позднее обрел известность, сочиняя музыку для голливудских фильмов.

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