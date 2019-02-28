Валерия Гай Германика рассчитывает, что ее фильм "Мысленный волк" выйдет в 2019 году

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Режиссер Валерия Гай Германика сообщила, что закончила съемки своего фильма "Мысленный волк", и надеется, что он выйдет уже в 2019 году.

В основе фильма - сценарий Юрия Арабова. Главные роли в картине исполнили Юлия Высоцкая и Елизавета Климова. Лента рассказывает о непростых отношениях матери и дочери.

"Съемки закончены, впереди озвучка. Думаю, фильм выйдет уже в 2019 году. У меня получилось очень загадочное кино, я сама удивилась тому, что в итоге увидела. Очень необычный фильм, он про внутреннюю духовную жизнь людей", - сообщила режиссер в беседе с ТАСС.

Валерия Гай Германика (настоящее имя Валерия Дудинская) родилась в Москве 1 марта 1984 года. До 2008 года снимала документальное кино, потом перешла к игровому. Среди ее наград - старейшая национальная кинопремия "Ника" за фильм "Все умрут, а я останусь". Кроме того, эта картина была отмечена на Каннском кинофестивале, она получила приз "Молодой взгляд" и спецприз жюри конкурса "Золотая камера".

Потом вышли сериалы "Школа" и "Краткий курс счастливой жизни", которые тоже получили массу призов. Последний полнометражный художественный фильм Германики - картина "Да и Да" с Агнией Кузнецовой и Александром Горчилиным в главных ролях. Премьера ленты состоялась в конкурсе 36-го Московского международного кинофестиваля, где получила приз за лучшую режиссуру.

В феврале 2019 года Германика сняла четырехминутный фильм для православной службы "Милосердие". В картине показаны пронзительные отношения матери и дочери-подростка.