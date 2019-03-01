Театр Ермоловой поставил малоизвестную пьесу Лермонтова "Странный человек"

МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский драматический театр имени М. Н. Ермоловой под руководством народного артиста РФ Олега Меньшикова поставил малоизвестную пьесу Михаила Лермонтова "Странный человек". Премьера одноименного спектакля, созданного режиссером Григорием Южаковым, который также играет одну из ролей, состоится в пятницу на Новой сцене, сообщили ТАСС в пресс-службе Ермоловского театра.

Собеседница агентства рассказала, что "Странный человек" написан 17-летним автором, находящимся под сильным впечатлением от комедии Александра Грибоедова "Горе от ума". По свидетельству литературоведов, юный Лермонтов неоднократно переписывал текст своей ранней пьесы, пока на обложке беловой рукописи не сделал надпись: "Странный человек. Романтическая драма. Москва, 1831 года".

Во вступлении к драме поэт указал: "Я решился изложить драматически происшествие истинное, которое долго беспокоило меня и всю жизнь, может быть, занимать не перестанет. Лица, изображенные мною, все взяты с природы; и я желал бы, чтоб они были узнаны, - тогда раскаяние, верно, посетит души тех людей...".

Что касается содержания пьесы, то, по словам собеседницы агентства, в центре драмы - человек, о котором нет единого мнения: и злодей, и благородный герой, мелочный и великодушный, он талантлив и бездарен. История непростых отношений молодого Владимира Арбенина с возлюбленной, друзьями, семьей и обществом предстает то как фарс, то как трагедия, но вся строится на тотальном непонимании других и себя. "В нашем спектакле режиссер расширяет границы пьесы, обращаясь к лермонтовской лирике, биографии, библейским темам и мотивам, чтобы задать вопрос: что это за странное творение - человек?" - отметила представитель пресс-службы Ермоловского театра.

Она также привела слова режиссера Григория Южакова, по мнению которого, "странный" - это человек, живущий согласно совести, чести и достоинства, и только потом - согласно человеческим потребностям. Кстати, сам режиссер играет одну из ролей в своем спектакле, в котором заняты Дэниел Барнс, Анна Вардеванян, Виктор Ворзонин, Глеб Гервассиев, Янина Исаичкина, Сергей Кемпо, Даниил Могутов, Владимир Мурашов, заслуженный артист РФ Георгий Назаренко, заслуженная артистка РФ Наталья Селиверстова, Маргарита Толстоганова.

К месту будет добавить, что "Странный человек" ставился очень редко. Известны лишь четыре постановки: в Московском драматическом театре Суходольских (1916 год), в Театре имени Моссовета шел студийный спектакль (1948 год), в Киевском театре юного зрителя (1958 год) и в Пензенском драматическом театре (1964 год).