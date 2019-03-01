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Водолазкин, Яхина, Пелевин выдвинуты на соискание премии "Большая книга"

Имена финалистов премии станут известны в конце мая
Евгений Водолазкин Артем Геодакян/ТАСС
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Евгений Водолазкин
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Писатели Евгений Водолазкин, Гузель Яхина, Виктор Пелевин выдвинуты на соискание литературной премии "Большая книга", сообщили в пятницу ТАСС ее организаторы.

"Завершился прием работ на соискание Национальной литературной премии "Большая книга" четырнадцатого сезона, - отметили организаторы. - Среди авторов - Евгений Водолазкин, Гузель Яхина, Алексей Сальников, Андрей Рубанов, Елена Чижова, Александр Ливергант, Алиса Ганиева, Чулпан Хаматова, Виктор Пелевин и многие другие".

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Председатель совета экспертов награды Михаил Бутов отметил, что географическое представительство присланных на премию произведений широко: в России - от Петропавловска до Калининграда, из ближнего зарубежья - Беларусь, Казахстан, немало русскоязычных авторов из Европы, Израиля.

"Выдвигают книги не только сами авторы, но и зарубежные издания, издательства, выпускающие книги на русском языке. За всем этим мы, конечно, с надеждой предполагаем тематическое и жанровое разнообразие", - цитируют организаторы Бутова.

"Длинный список" будет объявлен 23 апреля, а в конце мая станут известны имена финалистов премии.

Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. Соучредителями выступают ТАСС, Институт русской литературы РАН, Российский книжный союз, Министерство культуры, Роспечать и другие. Среди победителей прошлых лет - писатели Леонид Юзефович, Евгений Водолазкин, Людмила Улицкая и другие.

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