Пушкинский музей готов купить полотно Тициана "Венера и Адонис" за $6 млн

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина "готов в любое время" выкупить картину Тициана "Венера и Адонис" за $5-6 млн, переговоры продолжаются. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея в пятницу.

"Мы посоветовались со специалистами, аукционными домами, искусствоведами и определили реальную стоимость полотна - $3-5 млн. Музей готов выкупить картину за $5-6 млн, в любое время. У нас уже есть средства", - сказали в музее, уточнив, что это деньги от спонсоров. В пресс-службе сообщили, что музей уже озвучил предложение посредникам владельца картины и ждет ответа.

Ранее сообщалось, что ГМИИ планирует купить полотно Тициана "Венера и Адонис". У картины непростая судьба - изначально предполагалось, что это копия полотна Тициана, и именно замдиректора Пушкинского музея по научной работе Виктория Маркова осенью 2005 года установила, что это оригинал. Об оценке ее попросил коллекционер Владимир Логвиненко, в чьем собрании была картина. Позднее с помощью исследований было подтверждено, что это оригинальное полотно, и даже в Прадо признали, что находящийся в их коллекции оригинал - вторая версия "Венеры и Адониса".

Картине требовалась реставрация, и Пушкинский музей, опасаясь, что полотно может попасть в руки не самых профессиональных специалистов, порекомендовал отправить шедевр в Венецию. В музее помогли договориться с профессионалами, разбирающимися именно в технике Тициана. Реставрация продлилась два года, после чего картина хранилась в Швейцарии. В 2017 году она предстала перед гостями Пушкинского музея на выставке "Тициан. Тинторетто. Веронезе".

Позднее Маркова сообщила ТАСС, что владелец перестал выходить на связь, несмотря на прежние договоренности о возможной покупке картины музеем. Она добавила, что у музея есть спонсор, готовый помочь в приобретении полотна. В декабре 2018 года стало известно, что владелец готов к переговорам с музеем о продаже картины.