Музей Тропинина отметит 50-летие выставкой "Искусство сохранять 5:0"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени отмечает в этом году 50-летие. Первой выставкой юбилейного года станет "Искусство сохранять 5:0", где будут представлены произведения из собрания музея, рассказала в пятницу ТАСС его директор Ольга Журавлева.

"Особенность этой выставки в том, что в нее вошли лучшие вещи музея. Музей, основанный Феликсом Вишневским, когда-то насчитывал 220 наименований. Сейчас же в нашей коллекции почти 3 тыс. экспонатов - это 500 живописных полотен, графика, предметы декоративно-прикладного искусства, мебель", - сказала собеседница агентства.

Экспозиция, которая откроется для публики 2 марта, разместится в четырех залах. Как говорит директор музея, главная цель выставки - приоткрыть для посетителей то, что обычно скрыто от их глаз.

"Обычно, когда зритель приходит в музей, он видит уже итог большой работы. Как и в театре, где спектакль - результат важной закулисной работы, которая происходит 24/7. В музее же самое главное - хранение, именно эту линию мы и отразили в архитектуре выставки вместе с художником Алексеем Трегубовым", - пояснила Журавлева.

В первых двух залах экспонируются живописные полотна - в том виде, в котором они обычно хранятся, на сетках. "Через вот этот "эффект хранения" мы показываем, сколь многообразна наша коллекция. Что это не только Василий Андреевич Тропинин, наш главный московский портретист и замечательный художник, именем которого музей и назван. Но это еще и уникальные интереснейшие вещи художников того времени", - сказала собеседница агентства.

Путешествие по "закулисью"

Тропинину на выставке посвящен отдельный зал, где можно увидеть знаменитый автопортрет художника на фоне Кремля, авторское повторение "Кружевницы", "Девушку с горшком роз". Именно к этой выставке в музее создали тактильную копию картины "Кружевница" и подробное описание, выполненное шрифтом Брайля. Директор музея рассказала, что планируется продолжить этот проект.

В другом зале работы кисти Федора Рокотова, Карла Лаша. Итальянская тема представлена работами Алексея Боголюбова и Сильвестра Щедрина. Ряд морских пейзажей украшает картина Ивана Айвазовского.

Журавлева особо выделила работу Тропинина "Портрет князя С. М. Голицына". "Наш музей был основан коллекционером Феликсом Вишневским, и тема коллекционирования проходит красной нитью через все наши проекты. Портрет Голицына - это подарок Вишневскому на 18-летие от его отца, тоже коллекционера. И сам князь тоже был коллекционером", - отметила она.

Третий зал представляет собой "кабинет главного хранителя". "Там мы видим предметы и графику, но они не в рамах, а под стеклом в специальных витринах, как в настоящем кабинете. Тут же стол и на нем компьютер. Куратор Алина Махотина создала 10 "личных дел" самых ярких картин из нашего собрания, и посетители смогут изучить эти папки - как в бумажном виде, так и на экране", - рассказала директор музея.

"Четвертый зал также очень интересно построен - это практически единый большой стол-витрина, где расположены очень любопытные мелкие вещи и предметы, выполненные в технике эгломизе, гравировки по стеклу, и есть специальные ящики для хранения рисунков самого Василия Андреевича Тропинина", - добавила Журавлева.

Традиционно в музее запланированы образовательные и детские программы. Выставка продлится до 25 августа.