Петербуржцы простились с поэтом Глебом Горбовским

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. В Петербурге прошла церемония прощания с поэтом и прозаиком Глебом Горбовским. Он умер на 88 году жизни. Отпевание прошло в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры, сообщает корреспондент ТАСС.

"Его имя еще при жизни вызывало в сердцах волны невольного восхищения и радости только от одной мысли, что где-то среди нас живет этот удивительный человек, наделенный божественным даром видеть, слышать и выражать свои чувства в словах так, как никто другой. С выходом книги "Поиски тепла" (1960) все ощутили, что в России появился пронзительный поэт, истинно русский по своей сути, с индивидуальным голосом, вобравшим трагический опыт своей эпохи. Безусловно, с кончиной Глеба Горбовского перевернута еще одна необъятная страница русской литературы, которая освещена светом его поэзии", - говорится в некрологе Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России.

Глеб Горбовский - автор 40 поэтических сборников и многих книг прозы, вошедших в первое собрание его сочинений в семи томах. Приложением к этому изданию вышла книга "Человек-песня" из его произведений, положенных на музыку композиторами Василием Соловьевым-Седым, Станиславом Пожлаковым, Георгием Портновым, Александром Морозовым.

Похоронен Глеб Горбовский на Богословском кладбище рядом с могилой жены - поэта и журналиста Лидии Гладкой, которая на протяжении двух десятилетий была сподвижником, другом и пропагандистом творчества своего мужа.