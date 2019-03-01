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В России 65 кинофестивалей смогут показывать фильмы без прокатного удостоверения

В число таких фестивалей вошли Московский международный кинофестиваль, Международный фестиваль документального кино "Артдокфест", Московский еврейский кинофестиваль и другие

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Министерство культуры РФ утвердило список проводимых в 2019 году в стране международных кинофестивалей, которые имеют право демонстрировать фильмы без прокатного удостоверения. Соответствующий документ размещен на сайте ведомства в пятницу.

В перечень включено 65 различных киносмотров, в том числе 41-й Московский международный кинофестиваль, который пройдет в столице с 18 по 25 апреля, Международный фестиваль документального кино "Артдокфест" (5-12 декабря), Московский еврейский кинофестиваль (23-30 июня) и другие.

В пресс-службе Минкультуры РФ пояснили, что фестивали, которые не входят в список, обязаны получить прокатное удостоверение для демонстрации фильмов согласно Федеральному закону N 126 "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации".

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