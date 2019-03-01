Приписываемую Караваджо картину выставили на аукцион впервые за почти полвека

ЛОНДОН, 1 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Картина, предположительно, принадлежащая кисти итальянского художника Караваджо (полное имя - Микеланджело Меризи да Караваджо, 1571-1610), выставлена на аукционе впервые за почти полвека. Об этом ТАСС сообщил в пятницу бывший глава отдела старых мастеров аукционного дома Sotheby's Эрик Туркан, представивший в британской столице картину, которая, по его оценкам, может быть продана за $170 млн.

Полотно было обнаружено в 2014 году на чердаке дома в Тулузе на юге Франции и, как признался Туркан, к которому владельцы обратились за помощью, у него с самого начала не было сомнений относительно авторства картины с изображением знаменитой библейской притчи о Юдифи и Олоферне. "Я посмотрел на то, как нарисовано лицо Юдифи, и сразу понял, что это - Караваджо, настолько в типичной для художника сильной манере оно было выполнено", - сообщил он. После этого, пояснил Туркан, многие именитые эксперты сочли убедительной версию о том, что автор полотна - Караваджо. "Это были специалисты, которые пишут книги и организуют выставки Караваджо, они с самого начала высказали свое мнение и подтвердили авторство, не я", - пояснил Туркан, приведя фамилии экспертов.

Описание Чердак дома в Тулузе, где была обнаружена картина "Пропавший Караваджо" © Cabinet Eric Turquin