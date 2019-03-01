Приписываемую Караваджо картину выставили на аукцион впервые за почти полвека

ЛОНДОН, 1 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Картина, предположительно, принадлежащая кисти итальянского художника Караваджо (полное имя - Микеланджело Меризи да Караваджо, 1571-1610), выставлена на аукционе впервые за почти полвека. Об этом ТАСС сообщил в пятницу бывший глава отдела старых мастеров аукционного дома Sotheby's Эрик Туркан, представивший в британской столице картину, которая, по его оценкам, может быть продана за $170 млн.
Полотно было обнаружено в 2014 году на чердаке дома в Тулузе на юге Франции и, как признался Туркан, к которому владельцы обратились за помощью, у него с самого начала не было сомнений относительно авторства картины с изображением знаменитой библейской притчи о Юдифи и Олоферне. "Я посмотрел на то, как нарисовано лицо Юдифи, и сразу понял, что это - Караваджо, настолько в типичной для художника сильной манере оно было выполнено", - сообщил он.
После этого, пояснил Туркан, многие именитые эксперты сочли убедительной версию о том, что автор полотна - Караваджо. "Это были специалисты, которые пишут книги и организуют выставки Караваджо, они с самого начала высказали свое мнение и подтвердили авторство, не я", - пояснил Туркан, приведя фамилии экспертов.
Полотно, получившее название "Пропавший Караваджо", оценивается в сумму от €100 до €150 млн ($115-170 млн). "Но никаких ограничений нет, аукционный дом принял решение начать торги с €30 млн. Картина будет продана за любую сумму, свыше начальной, пусть определяет рынок", - сказал собеседник.
Примечательно, что Лувр не стал приобретать картину. Впрочем, Туркан считает, что это ни в коей мере не свидетельствует о том, что картина якобы фальшивая, просто у музея нет столько средств на ее покупку. В то же время, уверен он, другие музеи с удовольствием купят картину художника, учитывая, как мало их дошло до наших дней. По информации британских газет, всего в мире насчитывается 68 известных картин Караваджо, из которых 60 - в Европе и 8 - США.
Слова Туркана об уникальности произведений Караваджо подтверждаются статистикой - последний раз полотно этого художника под названием "Марта и Мария Магдалина" выставлялось на аукционе в 1971 году. Однако тогда лот не был продан на торгах, организованных аукционным домом Christie's, после того, как директор лондонской Национальной галереи высказал сомнения в ее подлинности. Позже эта картина 1598 года была приобретена Институтом искусства Детройта.