Киноверсию российского мюзикла "Анна Каренина" покажут в США и Великобритании

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Киноверсию мюзикла Московского театра оперетты "Анна Каренина" в марте 2019 года покажут в США и Великобритании. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе театра.

"В марте 2019 года благодаря сотрудничеству с зарубежными компаниями Vault International Productions (VIPRO) и Stage Russia HD состоятся кинопоказы "Анны Карениной" в таких городах как Сан-Франциско, Бостон, Чикаго, Нью-Йорк, Беверли-Хиллз, Филадельфия, Сиэтл, Лондон и других", - сказали в Театре оперетты.

Как отметил директор компании Stage Russia HD Эдди Аронофф, сюжет мюзикла, созданного по мотивам одноименного романа Льва Толстого, интересен не только русским людям, живущим за рубежом, но и западным зрителям. "Это потрясающая история, рассказанная доступным языком, при этом великолепно снятая и красиво преподнесенная. Создатели фильма попали точно в цель, и мы очень рады стать частью этого успеха", - привели его слова в пресс-службе.

В съемках "Анны Карениной" приняли участие Екатерина Гусева, Сергей Ли, Наталия Быстрова, Александр Маракулин, Денис Дэмкив, Максим Заусалин, Андрей Александрин, Лика Рулла и другие. Киноверсия сочетает в себе традиционную съемку спектакля и подходы, применяемые при создании кинофильмов, подчеркнул продюсер VIPRO Еджи Шин. "Мы задействовали лучшую кинотехнику, существующую на сегодняшний день в мире и используемую при съемках художественных фильмов, что позволило добиться принципиально иной цветовой гаммы и четкости изображения", - процитировали Шина в пресс-службе.

Премьера мюзикла "Анна Каренина" состоялась на сцене Московской оперетты в 2016 году. Уже в следующем году лицензию на постановку приобрел театр Seoul Art Center в Южной Корее. Киноверсия популярного спектакля была создана в 2018 году, показы на большом экране уже прошли в городах России и Южной Кореи.