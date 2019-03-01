Мультимедийную выставку о Николае II в Мурманске посетили более 5 тыс. зрителей

ТАСС, 1 марта. Мультимедийная выставка о жизни императора "Николай II и Романов-на-Мурмане" собрала более 5 тыс. человек. Об этом в пятницу ТАСС сообщил автор проекта, уральский режиссер Андрей Крупин.

Выставка проходила с 1-27 февраля в здании железнодорожного вокзала. Она представляет собой 45-минутный фильм о жизни последнего русского императора и его семьи. При создании проекта были использованы архивные фото- и видеоматериалы. Ранее проект был показан в Екатеринбурге, Москве, Симферополе, Самаре, в Крыму и других городах.

"Мы решили привезти выставку в Мурманск, потому что Николай II основал этот город и проложил в нем железнодорожную дорогу. Мультимедийный проект был показан в помещении, которое находится в действующем здании вокзала. До нас оно пустовало десять лет. Мы насчитали более 5 тыс. посетителей, среди них было много школьников и студентов", - сказал Крупин.

По его словам, для выставки в Мурманске была записана глава о роли Николая II в истории города. Также в новой версии появились фрагменты, озвученные депутатом Государственной думы РФ Натальей Поклонской.

"Следующим городом, который увидит проект о жизни Николая II, станет Новосибирск. Это символично, ведь когда-то Новосибирск носил имя Николая, город назывался Новониколаевск. Открытие запланировано на апрель", - добавил Крупин.

Выставка о жизни Николая II впервые была представлена в июне 2016 года в Екатеринбурге. В написании текстов к каждому произведению помогала пресс-служба Храма-на-Крови, на месте которого были расстреляны Николай II и его семья.