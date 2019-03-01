Романы Барнса и Сондерса номинированы на премию "Ясная Поляна"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Писатели Джулиан Барнс и Джордж Сондерс вошли в длинный список премии "Ясная Поляна" в номинации "Иностранная литература". Имена соискателей престижной литературной награды названы в пятницу на церемонии в Доме приемов МИД, передает корреспондент ТАСС.

Среди номинантов - Роберт Менассе за роман "Столица", Джулиан Барнс - "Одна история", Али Смит - "Осень", Вьет Нгуен Тан - "Сочувствующий", Джордж Сондерс - "Линкольн Бардо", Тибор Фишер - "Как править миром", Ольга Токарчук - "Бегуны", всего авторы 32 произведений из США, Великобритании, Ирландии, Индонезии, Австрии, Венгрии, Германии, Китая, Польши.

Экспертам предстоит оценить более 30 произведений иностранной литературы.

"Премию получает автор и переводчик, который перевел произведение на русский язык", - напомнил советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

Эксперты отметили, что хорошие шансы на победу имеют Вьет Нгуен Тан, Ольга Токарчук и Джулиан Барнс.

По словам Толстого, лауреаты прошлых лет так высоко подняли планку, что заданным высотам приходится соответствовать.

Номинацией "Иностранная литература" отмечаются "самые важные книги XXI века, переведенные на русский язык". В 2017 году лауреатом стал Марио Варгас Льоса за книгу "Скромный герой", а в 2016 году премию присудили Орхану Памуку за книгу "Мои странные мысли", в 2018 году лауреатом был назван израильский писатель Амос Оз (1939-2018) за роман "Иуда".

О премии

Премия "Ясная Поляна" - ежегодная общероссийская литературная премия, учрежденная в 2003 году музеем-усадьбой Л. Н. Толстого и компанией Samsung Electronics. Она вручается за лучшее художественное произведение традиционной формы в номинациях: "Современная русская проза", "Иностранная литература" и "Событие". Кроме того, по результатам открытого читательского интернет-голосования определяется обладатель специального приза, учрежденного компанией Samsung, "Выбор читателей". Призовой фонд составляет 6,7 млн рублей.

В разные годы лауреатами премии в различных номинациях становились Андрей Рубанов, Наринэ Абгарян, Александр Григоренко, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Захар Прилепин, Василий Голованов, Михаил Тарковский, Роман Сенчин.