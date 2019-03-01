Выставка картин Станислава Говорухина открылась на фестивале "Дух огня" в ХМАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 марта. /ТАСС/. Около 30 работ представлено на выставке картин кинорежиссера Станислава Говорухина, которая открылась в Ханты-Мансийске в рамках Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня", передает корреспондент ТАСС.

Кинорежиссер Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в июне 2018 года. Осенью того же года глава Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова предложила провести выставку его картин в рамках фестиваля "Дух огня".

"Сегодняшняя выставка Станислав Сергеевича - это как бы его личное пространство. Личное пространство человека, у которого были свои мечты, свои представления о том, что такое хорошая человеческая жизнь. И вот эта исповедь Станислава Сергеевича о тишине, покое, о том, как должна была быть устроена жизнь человека, - она в этих удивительно простых, нежных, не пафосных человеческих картинах", - сказал президент фестиваля, кинорежиссер Сергей Соловьев.

XVII Международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" продлится в Ханты-Мансийске до 6 марта. Тема фестиваля в этом году - "Театр и кино, их общность и взаимоотношения".