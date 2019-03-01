Фонд кино готов работать с учрежденным Абрамовичем "Кинопраймом"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Фонд кино готов сотрудничать с Фондом развития современного кинематографа "Кинопрайм", учрежденным бизнесменом Романом Абрамовичем. Об этом сообщил в пятницу журналистам советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

"Он ["Кинопрайм"] не альтернативный, а вдобавок, в помощь. На самом деле это просто увеличивает еще на миллиард рублей возможность поддержки национального кинематографа, причем в самом широком разнообразии. Это фонд частный, он дает возможность без всяких идеологических или каких-то других причин поддерживать кинематограф, и я этому очень радуюсь. Радуюсь и тому, что замечательный специалист и профессионал Антон Малышев продолжит работать в сфере кинематографа. Мы обязательно будем соединять усилия", - сказал Толстой.

Согласно данным системы СПАРК, фонд "Кинопрайм" был единолично учрежден бизнесменом Романом Абрамовичем 26 февраля. В качестве основного вида деятельности организации в документах указано "предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки".

Исполнительным директором "Кинопрайма" стал экс-глава Фонда кино Антон Малышев.