Советник президента по культуре призвал учитывать традиции населения при отборе спектаклей

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой после критики в адрес спектакля "Охота на мужчин", показанный в Дагестане, призвал учитывать традиции населения при отборе постановок для регионов. Об этом он сообщил в пятницу журналистам.

"Здесь не вопрос цензурирования, но вопрос национальных традиций, в том числе - вопрос конфессиональных, религиозных традиций не может не учитываться, - сказал он. - И здесь, конечно, это просто ответственность людей, которые привозят эти спектакли. Здесь коммерция не должна преобладать над этим чувством деликатности, терпимости".

Толстой также отметил, что не видел спектакля, однако понимает критические замечания.

"То, что для одних людей может быть нормальным, для других - приемлемым, для третьих может быть неприемлемым. Мы не можем им сказать: "Вы знаете, вы просто не ходите", - наверное, не нужно просто привозить такого рода провоцирующие спектакли", - добавил он.

Ранее в Министерстве культуры Дагестана призвали предпринимателей, занимающихся организацией гастрольных туров, учитывать особенности региона при организации культурно-массовых мероприятий. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя критику постановки в Дагестане, заявил, что российское законодательство едино для всей территории страны, однако у разных регионов есть свои национальные традиции, которые нельзя не учитывать.

Актер и продюсер спектакля "Охота на мужчин" Иван Житков после критики в Дагестане извинился за неумышленное оскорбление зрителей. По его словам, в случае с постельной сценой творческий коллектив не ожидал, что это "может вызвать такой резонанс".