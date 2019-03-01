Эрмитаж решил сделать посещение музея 8 марта бесплатным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Дирекция Государственного Эрмитажа приняла решение сделать бесплатным посещение музея 8 марта. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

По его словам, изначально планировалось сделать бесплатное посещение 8 марта подарком только для посетительниц, но у сотрудников музея вызвало опасение, что могут возникнуть трудности на входе, поскольку на вид не всегда можно отличить мужчину от женщины. "8 марта просто сделаем бесплатный день [для посещения] для всех", - сказал Пиотровский.

Ранее эта проблема обсуждалась на интеллектуальном марафоне в Главном штабе Эрмитажа с участием гендиректора музея 22 февраля. Его собеседники назвали идею бесплатного входа только для женщин "рискованной" с учетом современных реалий. Гендиректор музея согласился и отметил, что у кассиров часто возникают проблемы с подтверждением права посетителей на льготный билет.

Льготы для прохода в Государственный Эрмитаж имеют все граждане России и Белоруссии - для них билет в основной музейный комплекс на Дворцовой набережной и Главный штаб стоит 400 рублей вместо 700 рублей, которые платят иностранцы. Право бесплатного входа в музей предоставляется студентам, аспирантам, детям и российским пенсионерам, также один раз в месяц музей устраивает бесплатный день для всех.

Коллекция Государственного Эрмитажа, который располагается в десяти зданиях, состоит из 3,1 млн предметов, включая живопись, графику, скульптуру и предметы прикладного творчества, археологические находки и нумизматический материал. Музей ведет свою историю с 1764 года, он был основан императрицей Екатериной II. В 2018 году музей посетили 4,3 млн человек.