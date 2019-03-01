Мединский поддерживает частные инвестиции в развитие российского кино

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский поддерживает создание в стране Фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм" и считает, что частные инвестиции положительно скажутся на отечественном кино. Такое мнение он выразил журналистам в пятницу.

Министра попросили прокомментировать создание "Кинопрайма", учрежденного бизнесменом Романом Абрамовичем. "Мы еще месяца четыре назад или пять с Романом Аркадьевичем [Абрамовичем] эту тему обсуждали, и я всячески поддержал, - сказал Мединский. - Я считаю, что чем больше денег, тем более частных, будет инвестироваться в российское кино, тем лучше".

Министр пожелал фонду успехов. "Надеюсь, что со временем он будет расти, что инвестиции этого фонда будут оправданы", - добавил Мединский. Он отметил, что Минкультуры тоже пытается "все последние годы добиться того, чтобы в Фонде кино государственном появились возвратные деньги, и их с каждым годом становится все больше и больше".

Согласно данным системы СПАРК, фонд "Кинопрайм" был единолично учрежден Абрамовичем 26 февраля. В качестве основного вида деятельности организации в документах указано "предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки".

Исполнительным директором "Кинопрайма" стал экс-глава Фонда кино Антон Малышев.