В Венеции начался традиционный фестиваль российского искусства

РИМ, 1 марта. /ТАСС/. Традиционный фестиваль российского искусства начался в Венеции, как всегда, в дни проходящего там карнавала. Как ТАСС уточнили в пятницу организаторы из Центра кинофестивалей и международных программ, смотр входит в проект "Российская культурная миссия в Венеции" и в четырнадцатый раз проходит в Венеции и других городах северной Италии.

В программе этого года - концерт ансамбля "Симфоджаз братьев Ивановых", который представил на открытии фестиваля программу "Пересекая время". По традиции, центральным событием смотра станет гала-вечер в залах Аполинее знаменитого венецианского театра "Ла Фениче". На вечере состоится выступление "Симфоджаз братьев Ивановых" и выставка винтажных украшений итальянского дизайнера Эльзы Скиапарелли "Шокирующая Эльза".

По традиции, на вечере состоится благотворительная лотерея в поддержку молодых художников - участников еще одной постоянной программы Центра кинофестивалей и международных программ - "Международная передвижная академия искусств". Она предполагает организацию на ежегодной основе мастер-классов по изобразительному искусству и скульптуре, в том числе в Италии, для талантливых учащихся художественных вузов.

Завершится фестиваль спектаклем "Зимняя роза" по мотивам сказки Оскара Уайльда "Соловей и Роза". Его представит Московский государственный музыкальный театр пластического балета "Новый балет" сначала в театре Гольдони в самой Венеции, а затем в театре Джузеппе Верди в соседней Падуе.

Фестиваль проходит при поддержке российских министерств культуры и иностранных дел, Министерства культуры Московской области в рамках программы официальных мероприятий Российско-Итальянского Форума-диалога по линии гражданских обществ при содействии мэрии Венеции.