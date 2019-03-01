Объявлены лауреаты премии The Art Newspaper Russia в области искусств

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Государственный музей современного искусства - Коллекция Костаки (Салоники) стал "Музеем года", а лучшей выставкой признан проект "Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех". Об этом объявлено в ходе церемонии вручения премии The Art Newspaper Russia" (международное издание о мировом искусстве на русском языке), которая проходит в столичном Гостином дворе в пятницу вечером.

С 2000 года Государственный музей современного искусства в Салониках владеет значительной коллекцией произведений русского авангарда. В прошлом году там открылась выставка "Коллекция Костаки. Рестарт", ставшая прообразом будущей постоянной экспозиции. Новая стратегия развития музея, поддержанная несколькими московскими меценатами, предполагает создание в Салониках крупнейшего за пределами России центра русского авангарда. На звание "Музея года" претендовали также Музеи Московского Кремля и Музей истории Витебского народного художественного училища.

Выставку Кабаковых организаторы премии называют вдохновляющим примером международного культурного сотрудничества. Проект с самого начала был задуман и осуществлен лондонской галереей Tight Modern, Эрмитажем и Третьяковской галереей. За звание лучшей выставки также боролись: "Генеральная репетиция" Фонда V-A-C и Московского музея современного искусства и "Русский путь. От Дионисия до Малевича" Музеев Ватикана.

"Устройство ретроспективы это очень сложное и довольно мучительное дело. Тем более что эта выставка проходила в трех разных городах, очень важных - Лондон, Санкт-Петербург и Москва", - сказал Илья Кабаков в видеообращении, записанном для церемонии. Он поблагодарил кураторов выставок в трех музеях.

Эмилия Кабакова, в свою очередь, отметила, что все места для экспонирования были очень сложные и по пространству, и по публике. "Мы очень боялись, как это будет воспринято. Я хочу поблагодарить все группы людей, которые в этом участвовали", - сказала она в видеообращении.

"Эта выставка - реализация огромной мечты для многих. Мечты, я уверена, для самих художников, потому что это масштабная первая ретроспектива Ильи и Эмилии Кабаковых в России", - отметила директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Проект стал первой выставкой Кабаковы и для Третьяковской галереи. "Эта выставка стала для многих людей - а пришли на нее в общей сложности в трех музеях более 300 тыс. человек - прорывом в понимании современного искусства. В понимании того, что современное искусство может дать уму, сердцу, душе", - добавила она

За "Личный вклад" награждена основатель и директор Музея AZ Наталия Опалева. В номинации "Книга года" победил Аркадий Ипполитов и "Просто Рим". Это третья книга писателя из серии "Образы Италии XXI". "Реставрацией года" назван процесс восстановления дворцово-паркового ансамбля "Ораниенбаум" (в составе Государственного музея-заповедника "Петергоф").

Премия The Art Newspaper Russia за достижения в области искусства учреждена в 2012 году. Ее вручают за самые значимые события прошедшего года в сфере русского искусства в России и за рубежом, а также деятельность меценатов по развитию и сохранению культурного наследия страны. Приз - скульптура работы российского художника Сергея Шеховцова в виде перекрещивающихся, как стрелки часов, лондонского Биг- Бена и Спасской башни Московского Кремля.