Эрмитаж показал все известные произведения Якоба Йорданса из собраний российских музеев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж открыл в пятницу в Николаевском зале выставку, на которой показаны все известные произведения фламандского живописца XVII века Якоба (Жака) Йорданса, хранящиеся в российских музеях, передает корр. ТАСС. После выставки в Санкт-Петербурге произведения отправятся в том же составе в Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина в Москве, который помог организовать экспозицию.

Картины для выставки в Эрмитаже и ГМИИ предоставили Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Нижегородский государственный художественный музей, Пермская государственная художественная галерея и Свято-Троицкая Александро-Невская лавра в Санкт-Петербурге.

"Это "русский" Йорданс, русское собирательство, рассказ о русском вкусе - о том, что собирали, как собирали, и как эти картины прекрасно прижились в России, в том числе в православной церкви", - сказал на церемонии открытия выставки генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

На выставке представлены 19 картин и 31 рисунок. "Одиннадцать картин из Эрмитажа, три из Москвы, две из Перми, одна из Екатеринбурга и одна из Нижнего Новгорода, плюс 26 рисунков, хранящихся в Эрмитаже и пять рисунков, хранящихся в Московском музее изобразительных искусств - это все, что есть [из работ] Йорданса в России", - рассказал журналистам куратор выставки Алексей Ларионов, добавив, что впервые в музейном пространстве представлена картина из Александро-Невской лавры.

Он объяснил, что появление картин Йорданса в России связано прежде всего с приобретениями Екатерины II, основательницы эрмитажной коллекции, и формированием русских аристократических собраний. Два рисунка Йорданса Эрмитаж приобрел в 2017 году у частных коллекционеров.

От религиозных до бытовых сюжетов

В экспозицию включены узнаваемые картины из эрмитажной экспозиции, в том числе "Бобовый король" с изображением веселого пышного пира, натюрморты, семейные портреты, в том числе автопортреты Йорданса в молодом и зрелом возрасте, а также картины на библейские сюжеты.

Центральное место на выставке отведено картине "Оплакивание Христа". Она была приобретена в 1764 году Екатериной II для Эрмитажа в числе других экспонатов, а в 1794 году императрица пожертвовала картину в дар построенному в Санкт-Петербурге собору Александро-Невского монастыря (лавры), где работа хранится и сейчас. В православном храме она обрела статус молитвенного образа, несмотря на то, что была написана для католического собора.

Якоб Йорданс (1593-1678) вместе с Антонисом Ван Дейком и Питером Паулем Рубенсом входят в триаду великих исторических живописцев фламандской школы. За его любовь к изображению национального быта, традиционных праздников за ним закрепилась слава "самого фламандского" художника. Он работал в разных жанрах живописи - писал портреты, картины на библейские сюжеты, на темы античной истории и мифологии, вводил в свои композиции элементы пейзажа и натюрморта, большое внимание уделял мельчайшим деталям. Его произведения считаются классическим образцом фламандской живописи.

Выставка Йорданса в Эрмитаже продлится до 26 мая, в Москве она будет показана с 10 сентября по 24 ноября.