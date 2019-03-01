Михаил Пореченков отметит свое 50-летие на сцене МХТ имени Чехова

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Актеру театра и кино Михаилу Пореченкову в субботу исполняется 50 лет. В свой день рождения актер выйдет на сцену Московского Художественного театра имени Чехова, где сыграет одну из главных ролей в спектакле "Крейцерова соната" по повести Льва Толстого.

"2 марта исполняется 50 лет заслуженному артисту РФ Михаилу Пореченкову, - сказали ТАСС в пресс-службе театра - В этот день на основной сцене МХТ им. А.П. Чехова спектакль "Крейцерова соната" в постановке Антона Яковлева будет сыгран в честь юбиляра".

По словам режиссера постановки, "это история о том, как страшна бывает иллюзия любви, попытка создания в своем воображении идеального образа человека, которого на самом деле не существует". Яковлев считает, что "в истории, рассказанной Толстым, в той или иной степени, каждый человек узнает себя и вспомнит свои мучения".

Михаил Пореченков в 1996 году закончил Российский институт сценического искусства в Санкт-Петербурге, работал в театре "На Крюковом канале". Затем был принят в труппу Академического театра имени Ленсовета, где играл в спектаклях Юрия Бутусова "Войцек", "В ожидании Годо", "Калигула", "Король, дама, валет", а также в постановках "Смерть Тарелкина" и "Сирано. Сцены из Ростана".

На сцене Московского Художественного театра дебютировал в 2002 году в спектакле "Утиная охота". В 2003 году был принят в труппу МХТ. За исполнение роли Позднышева в "Крейцероваой сонате" в 2009 году был удостоен премии Олега Табакова.

Фильмография артиста насчитывает около ста работ, среди которых "Агент национальной безопасности", "Механическая сюита", "Белая гвардия", "Ликвидация", "Девятая рота", "Исаев", "Связь", "Доктор Тырса", "Небесный суд", "Марафон", "Поддубный", "Сердце ангела". В июле 2018 года Пореченков рассказывал ТАСС, что спустя 14 лет вновь вернулся к роли агента национальной безопасности. По словам актера, его герой, агент ФСБ Алексей Николаев, "конечно, немного постарел, погрузнел, но остался непримиримым к врагам и озорным". Предполагается, что сериал выйдет уже в 2019 году.