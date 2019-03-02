Театр "Практика" поставил спектакль "Летели качели" о брошенном поколении 1990-х годов

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Московский театр "Практика" представляет спектакль "Летели качели" по пьесе Константина Стешика, затрагивающей тему брошенного поколения 1990-х годов. Премьерные показы постановки, которую осуществила режиссер Марфа Горвиц, пройдут 2 и 3 марта, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Мария Никитина.

"Уже в эти выходные - 2 и 3 марта - состоится премьера спектакля "Летели качели" по пьесе Константина Стешика в постановке Марфы Горвиц. Это очень важная для театра работа. Спектакль и пьеса рассматривают процесс взросления детей в переломный момент начала 90-х", - пояснила собеседница агентства.

Свое мнение выразила режиссер постановки Марфа Горвиц. "Меня зацепил талантливо написанный текст Константина Стешика. Он выразил настроение целого брошенного поколения, которое взрослело в постсоветское время", - сказала режиссер.

В стране был тектонический сдвиг, все искали способ выжить, продолжила Горвиц, которая на личном опыте ощутила трудности этого периода. "Моя мама художник, она всю жизнь работала в кино, а в 90-е она работала уборщицей. Я помню это угнетающее состояние тоски, безденежье", - поделилась режиссер.

"Очень многие не выдержали этого перелома, кто-то ушел в наркотики, - заметила она. - После осталось выжженное поколение. Главный герой спектакля Стас - его яркий представитель".

Художник спектакля - Ксения Перетрухина. Роли исполняют: Антон Кузнецов/Алексей Розин, Надежда Лумпова/ Мария Лапшина, Артем Смола, Ольга Лапшина и другие.