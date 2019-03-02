В Загребе открылась фотовыставка, посвященная семье Николая II

БЕЛГРАД, 2 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Фотовыставка "Семья последнего Российского императора. Романовы: царское служение", посвященная последнему российскому императору и членам его семьи, открылась в пятницу вечером в Загребе. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили организаторы выставки.

Церемония открытия прошла в здании сербского общества "Привредник" в центре города, организаторами выступили общество "Привредник", Загребско-Люблянская митрополия Сербской православной церкви и московский Сретенский монастырь. В мероприятии приняли участие представители посольства России в Хорватии, сотрудники Россотрудничества, члены русской общины, политики, журналисты, историки, деятели искусства и местные жители.

Один из авторов выставки, насельник московского Сретенского монастыря иеромонах Игнатий (Шестаков), подчеркнул особую роль семьи Николая II в современном мире: "Сегодня, когда христианские ценности планомерно разрушаются и теряют свою силу, семья находится под главным ударом. Пример императора Николая II и его близких является олицетворением самой настоящей христианской семьи, они ее самые настоящие покровители".

"Не только православный мир сейчас нуждается в сохранении и восстановлении института семьи, но и вся христианская Европа. Этот кризис повсеместен, а ведь без семейных ценностей не будет и Церкви. Поэтому открытие выставки в Загребе стало для нас таким важным событием и отрадно, что сегодня собралось так много людей", - добавил священнослужитель.

Собравшимся были представлены 70 копий уникальных фотографий из исторических архивов и личных альбомов Романовых, отражающие повседневную жизнь, благотворительность и служение родине императорской семьи. Выставка позволяет по-новому увидеть жизнь Романовых, которые запечатлены не только в парадных залах дворцов, но и на фронте, в лазарете, в домашней обстановке. Церемония открытия выставки завершилась исполнением русских романсов.

Как ранее заявил ТАСС иеромонах Игнатий Шестаков, выставка "Семья последнего Российского императора. Романовы: царское служение" с успехом прошла в более чем 100 городах мира - в России, странах Европы, Латинской Америке, США, Канаде и Новой Зеландии.