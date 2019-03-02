Мариинский театр открывает фестиваль "Поющая Масленица" при участии Финляндии и Японии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Дети дошкольного возраста вместе со взрослыми артистами примут участие в концерте-открытии Четвертого международного фестиваля "Поющая Масленица". На Новой сцене Мариинского театра в воскресенье запевкой праздника прозвучит сценическая кантата Карла Орфа "Кармина Бурана".

"Фестиваль "Поющая Масленица" откроется 3 марта масштабным исполнением сценической кантаты "Кармина Бурана" при участии солистов оперной труппы, Хора и Симфонического оркестра Мариинского театра, а также Сводного хора детских музыкальных школ Санкт-Петербурга - 500 человек в возрасте от 6 до 18 лет. Причем вокалисты разместятся не только на сцене, но и в зрительном зале Мариинского-2, что создаст уникальное звучание", - рассказали корр. ТАСС в пресс-службе театра.

Фестиваль продолжится выступлением Хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московских духовных школ, чье певческое служение восходит к традициям Лаврского пения. Одна из программ объединит выступление финского Хора мальчиков "Канторес Минорес" под управлением Ханну Норьянен и хора мальчиков Хорового училища имени Михаила Глинки под управлением Владимира Беглецова. Каждый коллектив представит свой учебно-музыкальный репертуар: петербуржцы - фрагменты из Литургии Петра Чайковского и произведения Сергея Танеева, хор из Хельсинки - духовные гимны и песнопения Иоганна Себастьяна Баха, Феликса Мендельсона, Антона Брукнера, сочинения на духовные тексты и финскую музыку. Еще одной новой краской фестиваля станет полусценическое исполнение оперы Икумы Дана "Юдзуру" на сюжет японской легенды "Журавлиные крылья": в исполнении примут участие Детский хор Сугинами и Филармонический оркестр Tokyo City под управлением Кэна Такасэки.

В рамках фестиваля в камерных залах Мариинского-2 пройдет уже ставший традиционным марафон a capella при участии шести хоровых коллективов и концерт Детского хора телевидения и радио Санкт-Петербурга "Детская киномузыка". Со своим музыкальным спектаклем, опереттой-феерией "Городок в табакерке" Сергея Баневича выступят ученики Хорового училища имени Михаила Глинки.

Среди оперных постановок в афише фестиваля представлены "Соловей" Игоря Стравинского и весенняя сказка Николая Римского-Корсакова "Снегурочка". Программу завершит 10 марта выступление молодежного хорового коллектива из Перми - академического хора "Млада" с программой "От фолка до джаза", куда вошли русские и зарубежные народные песни и популярные мелодии.

Ежегодный фестиваль "Поющая масленица" традиционно проходит на рубеже зимы и весны на всех площадках Мариинского театра, активно представляя в этих программах и творчество юных музыкантов.