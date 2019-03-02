БДТ имени Товстоногова отметит свое 100-летие спектаклем по книге мецената графа Апраксина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Верность традиции в поисках новых путей определяет творческий курс Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова (БДТ), где в воскресенье пройдет торжественная церемония в честь 100-летия со дня основания этого выдающегося театрального содружества России. Центром праздника станет главная сцена БДТ, которая помнит великие страницы истории отечественного искусства.

"БДТ - это театр традиции. Традиции не обслуживания, но - служения, традиции пристального внимания к человеку, традиции искренности, подлинности, правды, традиции обновления. Молодость - наша традиция. БДТ - молодой театр", - убежден художественный руководитель Большого драматического Андрей Могучий, который возглавил труппу шесть лет назад, соединив мудрость и опыт ветеранов с творческой энергией артистов нового поколения.

В ходе торжественной церемонии, посвященной истории создания БДТ и основным этапам жизни театра, зрители увидят сценическое действие под названием "Воздухоплавание и применение его к передвижению аэростатов свободных и несвободных по желаемым направлениям". По замыслу режиссера-постановщика Виктора Крамера, объединяющим смыслом сценического действия станут идеи русского мецената, пионера воздухоплавания, графа Антона Апраксина, на средства которого в 1878 году был построен театр на Фонтанке - будущий БДТ.

Героями спектакля станут основатели театра Александр Блок, Максим Горький, Мария Андреева. В эту компанию войдут выдающиеся художники, создававшие на этих подмостках свой театральный мир, а также драматурги, в разные годы работавшие в БДТ. Особое место в этой ретроспективе займут тридцать три года (1956-1989), связанные с творческим гением народного артиста СССР Георгия Товстоногова, который сформировал одну из лучших театральных трупп страны и завоевал своими спектаклями международное признание.

На следующий день юбилейные торжества продолжатся представлением концептуального архитектурного проекта "Театр будущего". Его авторы отдают дань памяти выдающимся художникам, которые в первые десятилетия XX века оформляли спектакли Большого драматического театра. Среди них - Владимир Щуко, Мстислав Добужинский, Александр Бенуа, Юрий Анненков, Борис Кустодиев, Натан Альтман, Леонид Чупятов. Этот же проект представляет собой взгляд в будущее, попытку поиграть футуристическими смыслами, а само архитектурное решение "Театра будущего" отсылает к работам советского художника Эля Лисицкого.

В этот же день театр получит подарок - здесь пройдет петербургская премьера хоровой оперы "Тристия" оркестра и хора musicAeterna Пермского театра оперы и балета под руководством Теодора Курентзиса.

"Тристия" - не традиционная оперная партитура, не спектакль как таковой, а скорее мистериальный театр, где грань между музыкальным и театральным жестом размыта.

Юбилейные планы

В год своего 100-летия БДТ представит премьеры с корифеями театра. Одна из них уже состоялась минувшей осенью, когда вышел спектакль "Слава" с народной артисткой России Ниной Усатовой.

В апреле на Основной сцене театра готовится премьера спектакля "Волнение" режиссера и драматурга Ивана Вырыпаева по пьесе, написанной им специально для народной артистки СССР Алисы Фрейндлих. В июне выйдет спектакль "Вся жизнь впереди" режиссера Романа Мархолиа по роману Эмиля Ажара с народной артисткой России Светланой Крючковой в главной роли. Наконец, в сентябре БДТ представит премьеру спектакля "Палачи" Николая Пинигина по пьесе Мартина МакДонаха, главную роль в котором исполнит народный артист СССР Олег Басилашвили.

В середине марта на своей Второй сцене (Каменноостровский театр) Большой драматический открывает мастерскую перформанса 2 СЦЕНА или To Stage. Главная цель этой экспериментальной программы - создание новых художественных произведений, в которых молодые художники посмотрят с новой стороны на важные пространства и темы Петербурга. Современная литература и паблик-арт, хореография и архитектура, поэзия и sound art, уличное искусство и скульптура - все эти направления объединятся, чтобы испытать новый язык современного театра. "Я по- прежнему убеждена в том, что между видами искусства нет границ и их взаимодействие обогащает палитру и тематику художественных средств", - сказала на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС куратор этой программы Вера Мартынова.

О театре

Большой драматический театр был организован по инициативе писателя Максима Горького, актрисы и комиссара театров и зрелищ Марии Андреевой и первого художественного руководителя БДТ, поэта Александра Блока как "театр героической трагедии, романтической драмы и высокой комедии". Его первым спектаклем в 1919 году была трагедия Фридриха Шиллера "Дон Карлос". С 1932 по 1992 год Большой драматический носил имя Горького, а затем ему было присвоено имя Георгия Товстоногова.

Особая эстетика и стиль БДТ сформировались под влиянием архитектора Владимира Щуко и художников из объединения "Мир искусства" Александра Бенуа, Мстислава Добужинского, Бориса Кустодиева - первых сценографов театра. Идеи основателей БДТ воплотились в работах Андрея Лаврентьева, Бориса Бабочкина, Григория Козинцева, Георгия Товстоногова - выдающихся режиссеров, работавших в театре в разные годы.

Одним из корифеев театра является его главный художник Эдуард Кочергин, который работает с БДТ с 1972 года и оформил здесь десятки спектаклей, вошедших в летопись отечественной сценографии. В последние годы он ярко раскрыл себя как самобытный и яркий писатель. Одна из его книг - "Крещеные крестами", получившая премию "Национальный бестселлер" (2010), воплощена на Малой сцене БДТ в одноименный спектакль и стала большой творческой удачей молодых артистов труппы, награжденных Петербургской театральной премией "Золотой софит в номинации "Лучший ансамбль".