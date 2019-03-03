Акунин планирует выпустить три книги в 2019 году

ТАСС, 3 марта. Писатель Борис Акунин планирует в текущем году выпустить седьмой том серии "История государства Российского", а также новую книгу из цикла "Семейный альбом" и исторический приключенческий роман "Доброключения Луция Катина". Об этом автор написал в воскресенье на своей странице в сети Facebook.

"Беру перед собой трудовые обязательства: выпустить в данном отчетном году три книги <...> Три рабочих места: "ИРГ, том 7", "Семейный альбом", авантюрный роман про 18 век "Доброключения Луция Катина", - сообщил Акунин.

Писатель работает над тремя произведениями параллельно. "Они движутся параллельно, каждая своим путем, в своем темпе и своем антураже. У каждой своя страна, свой кабинет, свой письменный стол. И аура. И драйв", - написал он.