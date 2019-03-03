Акунин планирует выпустить три книги в 2019 году

ТАСС, 3 марта. Писатель Борис Акунин планирует в текущем году выпустить седьмой том серии "История государства Российского", а также новую книгу из цикла "Семейный альбом" и исторический приключенческий роман "Доброключения Луция Катина". Об этом автор написал в воскресенье на своей странице в сети Facebook.
"Беру перед собой трудовые обязательства: выпустить в данном отчетном году три книги <...> Три рабочих места: "ИРГ, том 7", "Семейный альбом", авантюрный роман про 18 век "Доброключения Луция Катина", - сообщил Акунин.
Писатель работает над тремя произведениями параллельно. "Они движутся параллельно, каждая своим путем, в своем темпе и своем антураже. У каждой своя страна, свой кабинет, свой письменный стол. И аура. И драйв", - написал он.
В конце февраля Акунин попросил своих поклонников высказать мнение, за какой из двух романов ему стоит взяться. Читателям предстояло выбрать между романом "Фентези" из цикла "Жанры" и детективом, в котором главным героем станет персонаж книг о сыщике Эрасте Фандорине японец Маса. Об итогах голосования писатель не сообщал.
О писателе
Борис Акунин (настоящее имя - Григорий Шалвович Чхартишвили) собственные художественные прозаические произведения начал публиковать в 1998 году. Наиболее известным литературным циклом Акунина является серия детективных произведений "Приключения Эраста Фандорина".
Наряду с этим, написал романы и повести, объединенные в серии "Приключения магистра" и "Смерть на брудершафт", а также в проект "Жанры" - серия романов, в которых писателем была предпринята попытка своеобразного эксперимента жанровой литературы, где каждый из видов представлен отдельным произведением. В коллекцию вошли "Детская книга для мальчиков", "Шпионский роман", "Фантастика", "Квест", "Детская книга для девочек" (в соавторстве с Глорией Му).
Является автором проекта "История Российского государства", включающего в себя книги с документальным изложением событий прошлого и художественные произведения на историческую тематику. Сочинения Акунина переведены более чем на 30 иностранных языков. Ряд книг писателя экранизирован: "Азазель" (2001, режиссер Александр Адабашьян), "Турецкий гамбит" (2004, Джаник Файзиев), "Статский советник" (2005, Филипп Янковский), "Пелагия и белый бульдог" (2009, Юрий Мороз), "Шпион" (по произведению "Шпионский роман"; 2012, Алексей Андрианов).