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Умер украинский актер Сергей Романюк

Он сыграл в таких фильмах, как "Возвращение Мухтара - 2" и "День рождения Буржуя"

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Народный артист Украины, актер Ивано-Франковского академического музыкально-драматического театра имени Ивана Франко Сергей Романюк умер на 66-м году жизни. Об этом в воскресенье сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"До глубины души задело известие о смерти актера Сергея Романюка, - написал он в Facebook. - Соболезнования родным". При этом Марцинкив отметил значительный вклад актера в развитие культуры.

Романюк родился в Кривом Роге Днепропетровской области в 1953 году. Он снимался во многих фильмах, многие годы работал в театре. Российскому зрителю Романюк известен по ролям в таких фильмах, как "Возвращение Мухтара - 2" и "День рождения Буржуя".

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