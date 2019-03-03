Умер украинский актер Сергей Романюк

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Народный артист Украины, актер Ивано-Франковского академического музыкально-драматического театра имени Ивана Франко Сергей Романюк умер на 66-м году жизни. Об этом в воскресенье сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"До глубины души задело известие о смерти актера Сергея Романюка, - написал он в Facebook. - Соболезнования родным". При этом Марцинкив отметил значительный вклад актера в развитие культуры.