Фильм "Т-34" в США и Канаде посмотрели около 2 тыс. человек

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Военную драму российского режиссера Алексея Сидорова "Т-34" посмотрели в городах Северной Америки около 2 тыс. человек. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил в воскресенье Александр Беляков - директор по развитию группы компаний "Киносфера", осуществляющей прокат картины по США и Канаде.

Ее демонстрировали с 17 по 27 февраля в 22 кинотеатрах и 20 городах. "Фильм восторженно принимала публика, средняя посещаемость в кинотеатрах была очень высокой", - отметил Беляков. По его словам, среди зрителей было и много англоговорящей публики, несмотря на то, что фильм не был дублирован и шел с субтитрами на английском языке.

Кроме того, успеху картины не помешали попытки посольства Украины в США и некоторых радикально настроенных лиц сорвать прокат. "Эти действия не сказались негативно на прокате и даже, возможно, послужили своеобразному продвижению картины, поскольку люди стали интересоваться, что же такое есть в этом фильме, что его кто-то хочет запретить", - сказал собеседник агентства. По его словам, из-за повышенного спроса на билеты в некоторых городах были даже добавлены дополнительные сеансы.

Из-за активных звонков и писем радикально настроенных граждан, поступавших в первые дни после начала проката "Т-34" владельцам частных американских кинотеатров, демонстрация фильма была отменена лишь в Сан-Франциско, а в Бостоне пришлось перенести показ картины в театр, принадлежащий крупной киносети. Кроме того, посольство Украины в США выступило в Facebook с призывом отменить показ "Т-34" в американских кинотеатрах из-за содержащейся в фильме, по мнению украинской стороны, пропаганды. Посольство РФ в Вашингтоне указало, что украинская дипмиссия таким образом открыто вмешивается во внутренние дела США.

В настоящее время "Т-34" занимает вторую строчку в списке самых кассовых фильмов за всю историю российского кино, пропуская вперед только спортивную драму "Движение вверх". Действие ленты разворачивается во время Великой Отечественной войны. Согласно сюжету, оказавшись в плену, вчерашний курсант Ивушкин планирует побег, собирает команду и вступает в бой с нацистским танковым асом. Главные роли исполнили Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум.